PUMA i LALIGA presenten el disseny exclusiu de la pilota oficial dels dos partits d’aquesta temporada de ELCLÁSICO

PUMA i LALIGA han presentat el disseny exclusiu de la pilota oficial dels dos partits d’aquesta temporada de ELCLÁSICO, el duel entre FC Barcelona i Reial Madrid. Segons van explicar, aquesta pilota, “amb disseny propi, combina un rendiment d’avantguarda amb una identitat visual única, creada a mesura per a reflectir la intensitat i el llegat d’aquesta competició de referència”.
El nou disseny debutarà en el terreny de joc del Spotify Camp Nou, en la desena jornada de LALIGA EA SPORTS, el 25 d’octubre a les 21.00 hores. La proposta combina “formes dinàmiques i atrevides en vius colors” amb subtils gràfics d’inspiració retro. Amb aquesta estètica, es ret homenatge a la rica història i a la llegendària rivalitat entre els dos clubs, unint a la perfecció la tradició amb la cultura futbolística moderna.
Amb l’objectiu d’oferir un rendiment òptim al més alt nivell, la pilota manté les especificacions tècniques d’elit de la pilota oficial de LALIGA 2026/2027. La seva construcció de 8 panells sense costures garanteix una aerodinàmica optimitzada i una trajectòria de vol ultraestable i precisa.
La superfície de poliuretà (PU) amb textura 3D (1,1 mm) proporciona un agarri millorat, així com un control tàctil i una sensibilitat superiors en qualsevol condició meteorològica. Ha estat fabricat incorporant una tecnologia avançada d’alta freqüència que assegura que la pilota mantingui la seva forma i ofereixi una durabilitat excepcional, fins i tot sota les condicions de major intensitat. Amb la certificació FIFA Quality Pro, la pilota compleix amb els estàndards més exigents requerits pels futbolistes professionals de tot el món.
ELCLÁSICO torna a reunir a alguns dels millors futbolistes del món sobre un mateix terreny de joc. En aquesta edició, set dels candidats a la Pilota d’Or —Marc Cucurella, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodri, Lamini Yamal i Pau Cubarsí— seran presents en la trobada, reforçant el caràcter únic d’un partit que congrega a patrocinadors, operadors, mitjans de comunicació i aficionats de tot el món. Només durant la temporada 2025/26 es van gestionar més de 1.200 acreditacions de premsa per a les dues trobades de ELCLÁSICO.
La pilota oficial PUMA per a ELCLÁSICO 2026/2027 està disponible des de l’1 d’octubre en ‘puma.com‘, en botigues PUMA seleccionades i en distribuïdors autoritzats de tot el món.