OA Cloud i el Club Obert d’Editors (CLABE), amb el patrocini de AWS (Amazon Web Services), celebraran el pròxim 24 de novembre una nova edició i l’última d’aquest any de ‘Trobades en el Núvol’, que tindrà com a protagonista la presentació oficial del nou CMS 4.0 de OA Cloud.
Sota el format ‘Tardeo Mediàtic: Presentació del nou CMS 4.0’, la convocatòria reunirà a CEOs, directors i primers executius de mitjans de comunicació en una trobada privada dissenyada per a anticipar els desafiaments i oportunitats que marcaran l’evolució del sector editorial durant 2027.
La cita tindrà lloc a partir de les 18.00 hores a l’Hotel Only YOU Atocha (Madrid) i combinarà la presentació de la nova plataforma tecnològica amb un col·loqui estratègic, una copa de benvinguda i un còctel executiu de networking entre professionals del sector.
El principal atractiu d’aquesta edició serà la presentació en primícia del nou CMS 4.0 de OA Cloud, una plataforma desenvolupada per a respondre a les necessitats actuals i futures dels mitjans digitals, integrant en una única solució els últims avanços en intel·ligència artificial, gestió editorial, infraestructura cloud i monetització.
La nova eina suposa una evolució en la forma en què els mitjans creen, gestionen, distribueixen i rendibilitzen els seus continguts, incorporant funcionalitats orientades a optimitzar els fluxos de treball de les redaccions, automatitzar processos i millorar l’eficiència operativa.
Un dels pilars fonamentals d’aquesta nova etapa tecnològica serà la integració de la IA en els processos editorials, concebuda com una eina de suport per als professionals de la informació.
No obstant això, OA Cloud manté una de les seves principals senyes d’identitat: combinar la innovació tecnològica amb una atenció personalitzada i un suport humà directe, a través del seu equip de tècnics i personal d’operacions. D’aquesta manera, la companyia aposta per una tecnologia avançada que permeti als mitjans evolucionar sense renunciar a l’acompanyament especialitzat i a la proximitat en el servei.
A més de la presentació del nou CMS 4.0, la trobada abordarà algunes de les qüestions estratègiques que determinaran la competitivitat dels mitjans de comunicació en 2027. Entre elles destaca la incorporació d’intel·ligència artificial en les redaccions, tant per a agilitzar els processos de producció i gestió de continguts com per a facilitar noves dinàmiques de treball.
També s’analitzarà el paper de la infraestructura cloud com a element fonamental per a garantir la seguretat, escalabilitat i eficiència dels mitjans digitals, especialment en un context de creixent demanda tecnològica.
La monetització de continguts ocuparà igualment un lloc destacat, amb especial atenció a les noves oportunitats comercials i publicitàries que ofereix l’entorn digital, incloent-hi serveis de branded content, nous formats publicitaris i solucions de publicitat programàtica directa.
L’objectiu serà mostrar com aquestes capacitats poden integrar-se dins d’una mateixa plataforma tecnològica per a facilitar la gestió diària dels mitjans i contribuir al desenvolupament de models de negoci més sostenibles.
OA Cloud i el Club Obert d’Editors (CLABE), amb el patrocini de AWS (Amazon Web Services), celebraran el pròxim 24 de novembre una nova edició i l’última d’aquest any de ‘Trobades en el Núvol’, que tindrà com a protagonista la presentació oficial del nou CMS 4.0 de OA Cloud.