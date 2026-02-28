Napptilus Tech Labs torna a portar al 4YFN startups disruptives amb impacte real

Napptilus Tech Labs torna a ser present en el fòrum 4 Years From Now (4YFN) amb una selecció de vuit startups que reflecteixen la seva visió de futur en intel·ligència artificial, energia, salut, ciberseguretat i cripto.
Des de solucions d’IA per a biotecnologia, fins a bateries de nanomaterials, que transformen l’eficiència energètica, les startups incubades per Napptilus Tech Labs comparteixen un objectiu comú: aplicar tecnologia disruptiva per a resoldre reptes reals de la societat i de la indústria, segons ha detallat aquest divendres.
Napptilus Tech Labs es va fundar a Barcelona en 2004 i s’ha especialitzat en la incubació de startups deeptech i el desenvolupament de projectes basats en intel·ligència artificial, dades i programari. Així, ha creat amb els anys un ecosistema de talent i tecnologia per a il·luminar projectes que transformin sectors clau.
“El capital de risc orientat a Deep Tech és pràcticament inexistent; l’enorme talent en les enginyeries i en els centres de recerca es perd irremeiablement cada any, amb un cost i una pèrdua d’oportunitat per a la societat immensos”, va afirmar Rafa Terradas, CEO de Napptilus.
Entre les propostes d’aquesta edició en el fòrum d’emprenedoria del MWC 2026, figura Helix, una plataforma que transforma la recerca biomèdica mitjançant Graph Foundation Models (GFM). Aquesta iniciativa de la UPC Next Frontier Founders està liderada pel professor Pere Barlet, Director al Barcelona Neural Networking Center i Catedràtic de la UPC; i el Dr. Salvador Aznar, investigador en l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB). Es presentarà el seu model fundacional per a investigadors de càncer, al costat d’una versió de ‘Helix for Longevity’ que utilitza aquest model per a realitzar una anàlisi individual del rellotge biològic. Calcula científicament l’edat biològica i ofereix recomanacions personalitzades en nutrició, exercici i descans per a optimitzar la salut a llarg termini.
Unes altres startups de la cartera són: Ikusa e Hypergraph, del sector de ciberseguretat; en el camp de la mobilitat elèctrica i eficiència energètica seran presents Magnetika e Wattium, especialitzada en bateries de càrrega ultra ràpida claus per a transformar l’estabilitat de les xarxes elèctriques i garantir una energia més resilient; Tribulnation, dedicada a simplificar la gestió d’actius digitals en un entorn fragmentat i complex; NAPPAI, experta a automatitzar processos amb IA per a crear solucions empresarials, o Banzai, plataforma d’IA que gestiona tot dins d’un edifici, des de manteniment fins a recuperació de rendes i leads.