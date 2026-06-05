Montserrat treballa per millorar la seguretat dels seus camins després dels despreniments provocats per les pluges

La muntanya de Montserrat està immersa en diferents actuacions destinades a reparar camins i garantir la seguretat dels milers de visitants que recorren aquest espai natural cada any, segons publica ‘La Vanguardia’. Les fortes pluges registrades durant el mes de maig van provocar despreniments de pedres i roques a diverses senderes, a més d’augmentar el risc de nous moviments de terreny.
Com a mesura preventiva, el Patronat de la Muntanya de Montserrat va decidir tancar la setmana passada temporalment alguns dels itineraris més transitats, entre ells el camí de la Santa Cova, el sender de les Feixades, on el 14 de desembre de 2024 va morir l’empresari Isak Andic, fundador de Mango, a causa dels riscos existents per a la risc.
Segons la senyalització instal·lada sobre el terreny, el tancament afecta tant el camí de les Feixades com el camí de la Santa Cova i està motivat per l’existència de despreniments, lliscaments i inestabilitat del terreny derivats de les darreres pluges registrades a la zona.
Els cartells apareixen signats conjuntament pel Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Generalitat de Catalunya, Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i l’Ajuntament de Collbató. La decisió i els treballs de seguretat adquireixen una rellevància especial per coincidir amb el debat judicial i pericial obert al voltant de les circumstàncies de la caiguda mortal del fundador de Mango.
Està previst que el camí de la Santa Cova reobri aquest cap de setmana, mentre que els altres dos podrien tornar a estar operatius el cap de setmana que ve, un cop finalitzats els treballs de reparació.
Els informes elaborats per l‟ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) permeten detectar possibles riscos i recomanar mesures preventives. El darrer estudi, datat el 29 de maig, va identificar al voltant de cinquanta punts afectats per les pluges del dia 12, entre ells diversos despreniments i moviments de terra i roca, la majoria de petita magnitud.
Un dels sectors més afectats va ser l’entorn de Collbató, especialment la zona de Salut i el camí de les Feixades, on es van detectar danys que comprometien la seguretat dels usuaris. En alguns trams es van acumular pedres i terra, i també es van registrar despreniments de blocs que van ser continguts gràcies a malles de protecció.
D’altra banda, el camí de les Escales de Jacob roman tancat a causa de treballs de reparació i substitució de graons deteriorats. S’espera que les obres concloguin a finals de la setmana que ve.
Per detectar possibles moviments a les parets rocoses, els especialistes utilitzen tecnologies avançades com escàners làser terrestres, radars i drones. Tot i totes aquestes mesures, els experts recorden que el risc sempre existeix a la muntanya. Recentment van morir dos escaladors de 30 anys després d’un despreniment de roques al sector conegut com a Gronxador. Els especialistes van constatar després d’inspeccionar la zona que diverses vies d’escalada presentaven un risc elevat de caiguda de pedres, motiu pel qual van ser clausurades i desequipades.
L?activitat de rescat també reflecteix la intensitat de l?ús recreatiu de la muntanya. Durant el 2025, els Bombers de la Generalitat van realitzar 97 intervencions a Montserrat, una mitjana propera a dues actuacions per setmana. D’aquestes, 65 van ser rescats de muntanya i 32 van correspondre a cerques de persones extraviades, la xifra més alta dels darrers anys.