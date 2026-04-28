Médicos de Melilla i CCOO a Ceuta qüestionen el discurs del Ingesa sobre la situació assistencial

Diferents organitzacions professionals i sindicals han qüestionat en els últims dies el discurs de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa) sobre la situació de la sanitat a Ceuta i Melilla, en considerar que la imatge traslladada per l’organisme “dista de la realitat assistencial”. A Melilla, el Col·legi Oficial de Metges ha reclamat al Ingesa “una visió ajustada a la realitat assistencial”, en resposta a les recents declaracions de l’organisme públic en les quals assegurava que la ciutat compta amb la major dotació de professionals sanitaris de la seva història i negava problemes de difícil cobertura.
Segons els facultatius, la situació en els centres sanitaris continua marcada per dèficits estructurals i dificultats per a cobrir determinades places, la qual cosa repercuteix en la qualitat assistencial. En aquesta línia, han insistit que “la imatge que dona Ingesa dista de la realitat assistencial”, subratllant la necessitat d’adoptar mesures eficaces per a atreure i retenir professionals.
Ceuta
Per part seva, a Ceuta, Comissions Obreres (CCOO) ha denunciat que el Ingesa “no compleix” amb els compromisos adquirits en matèria de personal sanitari. El sindicat adverteix que l’organisme “torna a arribar tard i malament i no compleix expectatives del personal”, la qual cosa, al seu judici, agreuja la pressió assistencial i les condicions laborals.
CCOO assenyala que persisteixen problemes relacionats amb la cobertura de places, la planificació de recursos humans i la sobrecàrrega de treball, i insta l’Administració a adoptar solucions estructurals que garanteixin una atenció sanitària adequada en totes dues ciutats autònomes.
Aquestes crítiques es produeixen després que el Ingesa defensés públicament l’evolució de les seves plantilles i rebutgés l’existència de dificultats per a cobrir llocs, en un context marcat pel debat sobre la percepció de la sanitat a Ceuta i Melilla.