Madrid treu pit del lideratge en llista d’espera quirúrgica i davant el “disgust” de Mónica García

La consellera de Sanitat, Fátima Matute, ha tret pit aquest dijous de les bones dades de la llista d’espera quirúrgica en la Comunitat, amb la demora més baixa per a una operació de tota Espanya per quart any consecutiu
“Entenc que a Mónica García li vam donar un disgust perquè ella va haver de publicar una altra vegada que les nostres dades eren millors i encara que els interpreti Tezanos –José Félix Tezanos, president del CIS– no els canviarà”, ha remarcat la màxima responsable de la Sanitat madrilenya.
En concret, la Comunitat de Madrid va tancar l’any passat amb un total de 80.525 persones en llista d’espera quirúrgica i una demora mitjana de 50 dies per ser operat en un hospital, la més baixa del conjunt d’Espanya, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat, corresponents al 31 de desembre.
En declaracions en els passadissos de l’Assemblea remeses als mitjans, la consellera madrilenya ha remarcat que aquesta mitjana de 50 dies de demora està tres vegades per sota de la de Catalunya, amb 142 dies de demora mitjana, i de la mitjana nacional, que se situa en 121 dies, és a dir, 71 dies més.
Després de Madrid, a tancament de 2025, les regions amb menor demora eren País Basc (64), Galícia (73) o La Rioja (78). Per contra, encapçalaven la llista amb majors demores Andalusia, amb 173 dies, Cantàbria, amb 137, o Aragó, amb 132.
Aquestes dades suposen que la sanitat madrilenya continua per quart any consecutiu com la regió amb menor temps de demora mitjana per a una operació, segons ha destacat el Govern regional. En 2024, el temps que calia esperar en la sanitat madrilenya era de 48 dies.
“Les dades són els que ens avalen amb els resultats que tenim”, ha subratllat la consellera madrilenya, qui ha remarcat que en qualsevol cas “ajudaria molt si tots” treballessin “per la Sanitat, per la vida que hem de preservar” tal com fa la Comunitat de Madrid.
A més, la regió també té la dada més baixa de pacients amb una espera superior a 6 mesos per a una operació, un total de 657, la qual cosa suposa el 0,8% del conjunt, enfront de la mitjana nacional del 21,6% o el 32% que registra Catalunya.
Igualment, la regió es troba entre les comunitats amb menor temps d’espera per a una consulta amb un metge especialista en la seva sanitat pública amb 68 dies, mentre la mitjana a Espanya ascendeix a un total de 102 dies, és a dir 34 dies més (+33%).
En aquest cas, lideren la llista amb els majors temps de demora Canàries, amb 162 dies, Navarra, amb 152, Aragó, amb 138, o Andalusia, amb 136. A la cua, per contra, estan Melilla, amb 16 dies, La Rioja, amb 32, o País Basc, amb 49.
“No ens conformem, per això continuem treballant, continuem invertint en els professionals, que és el nostre major tresor”, ha remarcat Matute, qui ha subratllat que aquestes dades són possibles gràcies a aquest personal.
A més, ha recordat que en aquest 2026 hi haurà una inversió “històrica” en sanitat pública, amb més de 11.000 milions d’euros, el 36% del seu pressupost anual, però ha reclamat més. “Li demanem a la ministra de Sanitat i a la ministra d’Hisenda, ara han canviat, però també era mèdic, que invertís més en Sanitat de manera finalista perquè han reduït un 50% del pressupost”, ha dit.
També ha subratllat la la nostra gestió i coordinació i la inversió en alta tecnologia. Així, ha recordat grans projectes de futur com la Ciutat de la Salut, amb 1.000 milions d’inversió per al complex sanitari públic més gran d’Europa i amb l’últim en la tecnològica del sector.
“A Madrid volem continuar liderant la Sanitat del futur amb aquests indicadors i demostrant com cal fer les coses”, ha resolt.