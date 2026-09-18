La SD Eibar ha inaugurat la nova Ciutat Esportiva d’Areitio, una infraestructura d’11 hectàrees que permetrà al club concentrar, per primera vegada en un mateix espai, tota la seva estructura esportiva i que ha suposat una inversió d’uns 30 milions d’euros, realitzada amb fons propis i amb el suport dels fons de LALIGA Impulso.
El nou complex, situat a l’Alto de Mallabia, compta amb cinc camps de futbol, un edifici amb graderia per a 1.620 espectadors i un edifici d’alt rendiment destinat al primer equip masculí. Amb la finalització de totes aquestes instal·lacions, Areitio passa a convertir-se en el principal centre d’activitat esportiva de l’entitat, tant per al primer equip com per al futbol femení i les categories de formació.
Fins ara, la SD Eibar havia desenvolupat la seva activitat esportiva en diferents instal·lacions de l’entorn. El primer equip va utilitzar durant onze anys Atxabalpe, cedit per l’Ajuntament d’Arrasate entre el 2014 i el 2025, mentre que la pedrera havia passat anteriorment per espais com l’esplanada de Chancha Zelay i les instal·lacions d’Unbe.
La presidenta de la SD Eibar, Amaia Gorostiza, va destacar que Areitio permet al club disposar per primera vegada d’un espai propi per a tota la seva estructura esportiva. «Ipurua fa gairebé vuitanta anys que és casa nostra, però el que inaugurem avui és el lloc on aquest club es forma, des de la pedrera fins al primer equip», va assenyalar.
El finançament del projecte s’ha basat, juntament amb els recursos propis de l’entitat, en els fons de LALIGA Impulso, juntament amb CVC, una iniciativa que, amb prop de 2.000 milions d’euros, permet modernitzar els clubs i avançar 20 anys en els seus processos de professionalització i desenvolupament, amb la vertical d’infraestructures com un dels seus principals àmbits d’inversió.
El president de LALIGA, Javier Tebas, va destacar durant l’acte el paper de LALIGA Impulso en projectes com el de la SD Eibar. «LALIGA Impulso tenia com a objectiu que els clubs poguessin invertir en allò que realment fa créixer el futbol a llarg termini. Areitio és aquest objectiu fet realitat. Aquesta nova Ciutat Esportiva serà el millor llegat per a les pròximes generacions de futbolistes i el motor del creixement esportiu i institucional de la SD Eibar durant les pròximes dècades», va afirmar.
L’acte d’inauguració va comptar amb la presència, entre d’altres, del lehendakari del Govern Basc, Imanol Pradales; la vicepresidenta primera del Govern Basc i consellera de Cultura i Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; la diputada general de Guipúscoa, Eider Mendoza; els alcaldes de Mallabia i Eibar; el president de LALIGA, Javier Tebas; i el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán.
El complex inclou un edifici d’alt rendiment de 3.000 metres quadrats, dissenyat per KREAN i destinat al primer equip masculí, amb vestidors, gimnàs, zones de recuperació, espais tècnics i operatius, menjador i sala de premsa. L’immoble, connectat directament amb els camps d’entrenament, incorpora a més sistemes d’aerotèrmia i energia fotovoltaica.
En el cas de la pedrera, el trasllat a Areitio concentra en una mateixa instal·lació la formació dels equips de base i facilita l’aplicació de criteris i metodologies compartides entre les diferents categories del club.