Live Nation Espanya s’ha associat amb la Universitat Alfons X el Savi (UAX) i UAX Mare Nostrum per a llançar quatre nous programes acadèmics dissenyats per a preparar a la pròxima generació de professionals de la indústria de l’entreteniment, un sector en ple creixement.
Segons van informar, aquesta col·laboració combina excel·lència acadèmica amb coneixement pràctic del sector per a oferir una proposta formativa amb enfocament internacional, alineada amb les necessitats canviants de la indústria. A més, reforça el compromís de Live Nation Espanya amb el desenvolupament de talent, coincidint amb el desè aniversari del seu Màster en Indústria de la Música en Directe, ja consolidat.
El llançament es produeix en un context de creixement continuat del sector de la música en viu, amb un increment del 11,24% interanual a Espanya, aconseguint els 807,2 milions d’euros. A això se suma el recent anunci de Live Nation de la creació d’un nou recinte en col·laboració amb Oak View Group (OVG) i l’Atlètic de Madrid. Amb la futura obertura d’un altre gran espai a Madrid, es posa de manifest la creixent necessitat de professionals altament qualificats per a donar suport a aquest ecosistema en expansió.
Per a donar resposta a aquesta demanda, la nova oferta formativa inclourà, a més del ja existent, Màster en Gestió de la Música en Directe, quatre nous: Màster Universitari en Gestió de la Cultura, l’Esport, els Mitjans i l’Entreteniment, Grau en Composició i Creació Musical Aplicada, MBA Music Business i Programa IA Aplicada a la Creació per a Mitjans Audiovisuals.
Cadascun d’aquests programes combinarà formació acadèmica amb experiència pràctica en àrees clau com a gestió, producció, tecnologia i desenvolupament creatiu. Cal recordar que la Facultat de Música i Arts Escèniques de la Universitat Alfons X el Savi és l’única facultat d’Espanya dedicada als estudis de grau i postgrau de música i arts escèniques.
Com a soci estratègic, Live Nation Espanya exercirà un paper central en el disseny dels programes, oferint als estudiants l’accés a l’ecosistema de la música en directe. Els alumnes podran beneficiar-se de masterclass, trobades amb professionals del sector i experiències exclusives entre bastidors en grans produccions. A més, els estudiants amb millor rendiment tindran l’oportunitat d’accedir a pràctiques en Live Nation i la seva xarxa d’empreses col·laboradores.
Ana Gómez de Castro, directora d’Educació, RSC i PR de Live Nation España, va assenyalar que “contribuir a la formació del talent que donarà forma a la música en els pròxims anys és una prioritat estratègica per a nosaltres. Volem oferir-los les eines i claus necessàries perquè es converteixin en professionals capaços de liderar la seva evolució. Aquest acord amb la UAX ens permet fer un pas decisiu per a impulsar la formació en l’àmbit del directe i respondre a una demanda real del mercat, preparant perfils qualificats que puguin sostenir el seu creixement continu”.
Per a Carla F. Benedicto, directora de la Facultat de Música i Arts Escèniques i del Centre d’Alt Rendiment Musical de UAX, “aquesta aliança amb Live Nation España ens permet portar el nostre model educatiu a la indústria de l’entreteniment, garantint l’excel·lència acadèmica i el rigor en la formació dels seus futurs líders. Al mateix temps, Live Nation España ens aporta l’experiència i la participació de grans professionals en els nostres programes, assegurant que el talent que formem en UAX compta amb les eines necessàries per a incorporar-se en les millors condicions a un món laboral en constant canvi”.