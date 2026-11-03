El Consell Rector de l’Institut Coordenadas de Governança i Economia Aplicada ha nomenat Andreu Cruañas president executiu de l’entitat, en el marc d’una nova etapa d’expansió orientada a reforçar la incidència dels seus estudis i anàlisis i ampliar la seva projecció europea i iberoamericana.
Segons ha informat l’Institut, aquesta etapa comptarà amb la implicació de personalitats europees i americanes i el suport de grans empreses espanyoles, algunes de les quals cotitzen a l’Ibex-35. Cruañas està vinculat a l’entitat des de la seva creació i n’ha exercit la Secretaria General des del 2014. El nomenament té com a objectiu ampliar la capacitat d’anàlisi, d’interlocució institucional i de participació en el debat públic del centre de pensament, amb una atenció especial als reptes econòmics, regulatoris i de competitivitat empresarial.
«Assumeixo aquesta responsabilitat amb el compromís de posar el coneixement rigorós i independent al servei dels grans reptes econòmics i institucionals d’Espanya, i de reforçar el paper de l’Institut com a referent en el diàleg entre empresa, institucions i societat», ha assenyalat Cruañas.
TRAJECTÒRIA
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i amb formació de postgrau en Direcció d’Empreses per l’IESE i en Lideratge de les Organitzacions Públiques i Privades per Esade, Cruañas combina experiència a l’Administració, en la gestió empresarial i en la representació institucional.
Va ser director general d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya entre el 2000 i el 2002 i secretari d’Afers Laborals i d’Ocupació entre el 2002 i el 2004. Després de la seva etapa al sector públic, va fundar una consultora especialitzada en estudis i anàlisis sectorials.
Des del 2013 presideix Asempleo, l’associació espanyola d’agències d’ocupació i empreses de treball temporal. També forma part del Comitè Executiu i de la Junta Directiva de la CEOE, així com de la Junta Directiva de Cepyme.
La seva trajectòria inclou responsabilitats en els òrgans de participació del sistema públic d’ocupació. És vicepresident del Consell General del Sistema Nacional d’Ocupació i membre de la Comissió Executiva Central del Servei Públic d’Ocupació Estatal. En l’àmbit internacional, des del 2020 forma part dels òrgans de govern de la World Employment Confederation.
REFORÇ DE LA DIRECCIÓ
La nova estructura directiva combinarà la Presidència Executiva de Cruañas amb l’experiència de Jesús Sánchez Lambás des de la Vicepresidència Executiva de l’Institut. L’entitat ha explicat que aquesta configuració permetrà coordinar les seves capacitats directives, institucionals i estratègiques, i enfortir les seves línies d’anàlisi i debat públic.
L’Institut Coordenadas de Governança i Economia Aplicada és un centre de pensament i recerca dedicat a l’estudi de la interacció entre governança i economia aplicada. Desenvolupa estudis, índexs i fòrums, i situa la independència, el caràcter apartidista i la pluralitat entre els seus principis fundacionals.