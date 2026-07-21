L’Hospital Universitari Rey Juan Carlos, hospital públic de la Comunitat de Madrid, ha sumat un nou reconeixement a la seva trajectòria amb l’obtenció del segell d’or de la Joint Commission International (JCI), l’acreditació sanitària més exigent del món, que avala que tota l’atenció i els processos del centre de Móstoles estan orientats a la seguretat del pacient, la qualitat assistencial i la millora contínua.
El segell ha estat concedit després d’una exhaustiva avaluació realitzada el mes de juny, en què un equip internacional d’experts de la JCI va analitzar de manera transversal totes les àrees de l’organització, amb la participació activa de professionals tant assistencials com no assistencials. Amb aquest reconeixement, l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos es converteix en un dels dos únics centres de complexitat mitjana de la xarxa del Servei Madrileny de Salut (Sermas) que han assolit aquesta fita.
Segons Marta del Olmo, gerent territorial del centre, el reconeixement confirma “el ferm compromís amb la qualitat i la seguretat del pacient”. Del Olmo ha destacat que darrere d’aquest segell internacional hi ha “un equip de professionals que han demostrat la seva passió, professionalitat i vocació per la manera de fer Medicina i, sobretot, per cuidar els pacients”.
Per la seva banda, el gerent de l’hospital, el doctor Jorge Short, ha assenyalat que l’obtenció de l’acreditació representa “un orgull i un reconeixement al treball diari i a la constància de tots els treballadors del centre”. Segons Short, aquest assoliment reforça la confiança de pacients, familiars i professionals i posa de manifest que els processos de l’hospital estan orientats a oferir una atenció segura, eficient i humana.
La directora de Qualitat, Marta González Contreras, ha destacat que l’avaluació, en què s’han implicat tots els professionals del centre, representa “un pas més en el compromís amb l’excel·lència, la seguretat del pacient i la millora contínua”, amb l’objectiu de continuar oferint una atenció sanitària de màxima qualitat.
PACIENTS AL CENTRE
Per als pacients, principals beneficiaris del procés, l’acreditació suposa més seguretat, confiança, qualitat i eficiència, així com una atenció centrada en la persona i alineada amb els estàndards internacionals més exigents.
La doctora Raquel Barba, cap del Servei de Medicina Interna i responsable de Seguretat del Pacient del centre, ha explicat que l’obtenció del segell i el camí recorregut fins a aconseguir-lo permeten garantir que els pacients reben “l’atenció més adequada i segura per al seu procés”, en un hospital que revisa permanentment els seus procediments per millorar-los.
En la pràctica, aquesta acreditació es tradueix en el compliment de les Metes Internacionals de Seguretat del Pacient establertes per la JCI, com la identificació correcta del pacient abans de qualsevol procediment, la comunicació efectiva entre professionals, la millora de la seguretat dels medicaments de risc, els protocols per garantir cirurgies segures o la reducció del risc d’infeccions associades a l’atenció sanitària mitjançant una correcta higiene de mans.
Pel que fa als professionals, la JCI també representa una garantia de seguretat i una oportunitat de revisió dels protocols interns. Segons Barba, l’auditoria externa i internacional ha permès analitzar i millorar les guies d’actuació, augmentar els nivells d’exigència i reforçar una cultura de seguretat compartida a tota l’organització.
UNA AVALUACIÓ TRANSVERSAL
L’informe final de la JCI ha valorat molt positivament el grau de compliment dels estàndards analitzats i la maduresa del sistema de gestió de qualitat i seguretat del pacient implantat a l’hospital.
Durant quatre jornades, l’equip auditor va revisar aspectes clau del funcionament del centre, des de l’atenció directa als pacients fins a la gestió de la informació, la seguretat, els medicaments i els processos de millora contínua. L’avaluació va incloure revisió documental, anàlisi d’històries clíniques, observació directa i comprovació del compliment dels estàndards en situacions reals.
Com a resultat, l’informe destaca el “sòlid desenvolupament organitzatiu i la implantació de sistemes estructurats de qualitat”, així com la feina dels equips assistencials i no assistencials del centre, que han permès obtenir l’acreditació internacional JCI en una primera avaluació amb una de les puntuacions més altes possibles.
Per al gerent de l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos, aquest reconeixement és una “motivació per continuar creixent”, mentre que Del Olmo el considera una responsabilitat per consolidar els valors de la JCI dins la cultura del centre i continuar avançant en l’estratègia de millora contínua.
L’obtenció del segell, segons González Contreras, “no és un punt final”, sinó l’inici d’una nova etapa en què l’hospital continuarà treballant per oferir una assistència cada vegada més segura i de més qualitat.