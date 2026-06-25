El Servei de Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Infanta Elena, hospital públic de la Comunitat de Madrid, ha incorporat un segon equip de tomografia computada (TAC), una ampliació que reforça l’activitat diagnòstica del centre i permet respondre amb més solvència a la demanda programada, urgent i preferent.
“Disposar de dos equips suposa un salt qualitatiu en la capacitat diagnòstica del centre: no només incrementen el volum d’estudis que es poden realitzar, sinó que, a més, són complementaris, cosa que permet optimitzar l’assignació de proves segons la seva complexitat, urgència o les característiques clíniques del pacient”, va explicar el doctor Anthony Tito Vizarreta Figueroa, cap del Servei de Radiologia de l’hospital de Valdemoro.
L’impacte serà especialment rellevant en pacients que requereixen una atenció ràpida o un seguiment estret, com ara els ingressats, els casos urgents o les persones en seguiment oncològic. La disponibilitat de dos equips també permetrà ajustar millor els protocols diagnòstics i mantenir l’activitat del servei davant de pics de demanda, revisions tècniques o incidències puntuals.
La incorporació del nou equip ha anat acompanyada, a més, d’una reorganització dels circuits interns. “La incorporació del segon TAC ha estat planificada per reforçar la capacitat assistencial del servei, garantint una major flexibilitat operativa i una millor resposta a les necessitats dels nostres pacients”, assenyala, per la seva banda, Álvaro Sánchez García, supervisor del mateix servei.
La millora del servei no es limita a la incorporació d’un nou equip. El segon TAC s’ha integrat en un espai dissenyat específicament per facilitar el recorregut del pacient abans, durant i després de la prova, amb zones de preparació, venopunció, recuperació i control adaptades a l’activitat del servei.
Aquesta reorganització permet ordenar millor els circuits assistencials, reduir les esperes internes i afavorir una atenció més còmoda i segura. També facilita la coordinació entre tècnics i facultatius, especialment en exploracions que requereixen preparació prèvia, administració de contrast o vigilància posterior.
“La principal millora per al pacient serà una major disponibilitat de cites i una reducció progressiva dels temps d’espera per a la realització de determinades proves diagnòstiques. A més, el nou espai ha estat concebut pensant a optimitzar la humanització de l’atenció i el confort del pacient, incorporant àrees més àmplies i funcionals per a la seva preparació i recuperació”, subratlla Sánchez.
En aquest sentit, disposar de dos equips permetrà a l’hospital respondre amb més rapidesa davant exploracions urgents o preferents, sense alterar el desenvolupament de l’activitat programada. Aquesta capacitat és especialment important en un servei que atén tant pacients procedents d’Urgències com ingressats, ambulants o en seguiment per patologies que requereixen controls periòdics.
A més del reforç assistencial, el nou TAC incorpora prestacions tecnològiques orientades a millorar la qualitat de la imatge, agilitzar els temps de reconstrucció i optimitzar la dosi de radiació. Concretament, l’equip compta amb Precise Image, una tecnologia de reconstrucció d’imatge basada en intel·ligència artificial que permet obtenir imatges d’alta qualitat fins i tot amb dosis més baixes.
“A diferència d’un TAC amb reconstrucció convencional, el nou equip ajuda a mantenir una imatge natural i familiar per al radiòleg, però amb una major capacitat per reduir el soroll i millorar la detecció de lesions subtils o de baix contrast”, explica el cap del Servei de Radiologia de l’Infanta Elena.
Aquesta tecnologia tindrà un impacte especial en estudis en què la precisió de la imatge és determinant, com els angio-TAC, les exploracions vasculars, els cardio-TAC, els estudis de tòrax, abdomen i pelvis, els controls oncològics i les proves urgents. En els estudis angiogràfics i cardíacs, la millora en la qualitat de la imatge pot facilitar una valoració més precisa de les estructures vasculars i del contrast dins dels vasos.
També és especialment rellevant en pacients que requereixen controls repetits, com passa en Oncologia, on és important combinar rapidesa, seguretat radiològica i capacitat per detectar lesions petites o canvis subtils en l’evolució de la malaltia.
Des del punt de vista tècnic, el sistema permet reconstruir imatges de manera ràpida i amb alta qualitat, amb temps mitjans de reconstrucció de 30 segons o menys en protocols habituals. Això afavoreix un flux de treball més àgil i permet que les imatges estiguin disponibles abans per a la seva valoració mèdica.
“En conjunt, el nou equip aporta més eficiència, millor qualitat d’imatge, reconstrucció més ràpida i una millor optimització de la dosi de radiació, reforçant la seguretat del pacient i la capacitat operativa i diagnòstica de l’hospital”, conclou el Dr. Vizarreta.