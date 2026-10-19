L’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz acaba d’ampliar la seva cartera de serveis amb la instal·lació del primer broncoscopi robòtic de Madrid, una tecnologia que podria contribuir a transformar el diagnòstic precoç de la sospita de càncer de pulmó.
El nou sistema Ion Endoluminal (Ion) és una plataforma de broncoscòpia assistida per robot d’Intuitive, l’empresa pionera en cirurgia robòtica i fabricant del sistema quirúrgic Da Vinci, del qual la Fundación Jiménez Díaz ja disposa de tres equips. Amb la incorporació de l’últim, el desembre passat, l’hospital va ser pioner a Espanya a introduir el model més innovador d’aquesta tecnologia, el DV5.
Per al doctor Javier Flandes, cap associat del Servei de Pneumologia de la Fundación Jiménez Díaz i responsable de la seva Unitat de Broncoscòpies i Pneumologia Intervencionista, l’arribada d’aquest robot a l’hospital madrileny representa «una fita en el diagnòstic de lesions pulmonars difícils i s’integra en l’estratègia de detecció precoç del càncer de pulmó, ja que cada dia augmenten els casos de pacients amb nòduls pulmonars en estadis inicials».
Concretament, el broncoscopi robòtic oferirà «la possibilitat de diagnosticar abans i amb més precisió lesions pulmonars de difícil accés», fet que es traduirà en «una taxa menor de complicacions i una millor tolerància de la prova per part del pacient», explica l’especialista. Afegeix que «també es podrà evitar en molts casos haver de fer biòpsies quirúrgiques, ja que s’obtenen mostres de qualitat». La tecnologia també aporta beneficis als facultatius, que, segons Flandes, «podrem treballar amb més seguretat i precisió».
El catèter robòtic ultrafí d’aquesta plataforma utilitza una tecnologia de detecció única que permet als metges accedir a regions pulmonars profundes i de difícil accés. Un cop allà, l’estabilitat sense precedents del robot permet extreure teixit per fer una biòpsia amb més precisió i exactitud que les que es poden aconseguir amb els broncoscopis manuals.
Segons les dades de l’Observatori del Càncer de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), cada any es diagnostiquen més de 31.000 casos nous de càncer de pulmó i, en set de cada deu casos, la detecció es produeix quan la neoplàsia ja es troba en estadis avançats. Per tant, el diagnòstic precoç marca un punt d’inflexió en la supervivència dels pacients, ja que identificar la malaltia en fases inicials millora significativament el pronòstic i amplia les opcions de tractament.
Tanmateix, la detecció del càncer de pulmó sovint requereix una biòpsia dels nòduls pulmonars, situats en espais reduïts i vies respiratòries estretes que poden ser difícils d’assolir. Tot i que les proves d’imatge, com la tomografia computada (TC) de baixa dosi, permeten identificar nòduls molt petits, no sempre és possible confirmar el diagnòstic mitjançant una biòpsia sense recórrer a una intervenció quirúrgica.
En aquest context, la capacitat del broncoscopi robòtic de què ja disposa la Fundación Jiménez Díaz per arribar a nòduls petits i permetre biòpsies precises «podria contribuir a transformar el diagnòstic precoç de la sospita de càncer de pulmó», assegura el doctor Flandes.
A més, aquesta nova tecnologia, sumada als recursos ja disponibles a les àrees d’Oncologia Mèdica i Radioteràpica, permet reforçar l’oferta assistencial de l’hospital. Entre aquests recursos hi ha el Comprehensive Cancer Center, que reuneix especialistes de referència en cada tipus de tumor per oferir una atenció integral, des de la recerca bàsica, clínica i translacional fins a l’oferta diagnòstica i terapèutica més completa, innovadora i personalitzada. Aquesta inclou les teràpies oncològiques més avançades, els últims fàrmacs, la teràpia cel·lular, la biòpsia líquida, l’anàlisi genòmica i tot l’arsenal terapèutic d’avantguarda del Centre de Protonteràpia. També disposa d’equips com l’accelerador lineal (Linac) EVO, instal·lat a l’hospital fa menys d’un any, que incorpora tecnologia pionera per fer radioteràpia adaptativa. Tot plegat permet posar a disposició dels pacients els recursos necessaris per oferir una atenció d’excel·lència en la detecció precoç i el tractament del càncer de pulmó.
En la mateixa línia, la Fundación Jiménez Díaz també disposa del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Pulmó (Deprecap), una iniciativa pionera que va posar en marxa el 2021 per fer cribratge poblacional mitjançant una TC de baixa dosi de radiació a persones amb un risc elevat, amb l’objectiu de detectar el càncer de pulmó de manera precoç i millorar les possibilitats de supervivència i la qualitat de vida dels pacients. Des que es va implantar el programa, més del 60% dels casos s’han detectat en estadis inicials, encara tractables. La supervivència global als quatre anys del diagnòstic és del 95% i, als deu anys, del 90%.
D’altra banda, la Unitat de Broncoscòpies i Pneumologia Intervencionista de l’hospital disposa des de fa gairebé una dècada de l’acreditació d’Alta Complexitat, el nivell màxim a escala nacional, concedida per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).
El seu equip també va ser pioner a Espanya en l’aplicació de tractaments de reducció del volum pulmonar mitjançant broncoscòpies amb la col·locació de vàlvules i coils. A més, destaca pel tractament integral del càncer de pulmó, amb la realització de broncoscòpies diagnòstiques, l’estadificació mitjançant ecobroncoscòpia, l’abordatge de lesions perifèriques amb navegació electromagnètica broncoscòpica, els tractaments pal·liatius amb làser o crioteràpia i la col·locació de pròtesis traqueobronquials, entre altres tècniques, que ara es completaran amb la broncoscòpia robòtica.