L’estabilitat en les banquetes de LALIGA destaca entre la volatilitat europea

El futbol europeu segueix dominat per la inestabilitat en les banquetes, però LALIGA comença a consolidar-se com una excepció rellevant. Així ho confirma l’últim informe del CIES Football Observatory, que revela que el 65,2% dels equips de 55 campionats de tot el món ha canviat almenys una vegada d’entrenador durant l’últim any, una proporció pràcticament idèntica a la registrada dotze mesos abans en una mostra de 65 lligues.
Enfront d’aquest escenari, LALIGA presenta un patró diferencial. El 60% dels entrenadors de la màxima categoria espanyola porta més d’un any en el càrrec, una xifra superior a la mitjana internacional i que apunta a una major confiança en els projectes esportius i en els processos de mitjà i llarg termini.
En aquest context comparat, la primera divisió espanyola se situa com la segona més estable de tots els analitzats quant a continuïtat d’entrenadors si s’analitza als que porten més de dos anys (45%), només per darrere de Noruega (56,3%) i cinc punts per sobre de la Premier League (40%).
LALIGA EA SPORTS, ocupa igualment la segona posició en el rànquing de mitjana de permanència dels entrenadors en la banqueta, amb 29,1 mesos, compartint el mateix top‑3 de lligues que en l’indicador anterior. La dada confirma que la continuïtat no és una excepció puntual, sinó un patró que s’estén en la principal categoria del futbol professional espanyol.
L’informe del CIES afegeix, a més, una radiografia sobre l’edat dels entrenadors. La mitjana global se situa en 49,5 anys, amb màxims com el de Bulgària (55,6 anys i sense tècnics menors de 40) i mínims com Suècia (43,5 anys). En aquest apartat, LALIGA HYPERMOTION se situa en una posició intermèdia, amb una edat mitjana de 51,7 anys i un 10% d’entrenadors menors de 40, combinació que reflecteix experiència, però també una obertura progressiva al relleu generacional.
La projecció internacional d’aquest ecosistema es reflecteix també en l’elit europea. La pròxima final de la Champions League comptarà amb dos entrenadors espanyols al capdavant de les banquetes: Luis Enrique, en el PSG i Mikel Arteta, en l’Arsenal. Un fet que subratlla el valor competitiu del model espanyol, no sols en termes d’estabilitat interna, sinó també com a pedrera de tècnics capaços de liderar projectes de primer nivell en el futbol europeu.