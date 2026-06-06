L’Escola d’Infermeria FJD-UAM consolida un model d’excel·lència basat en innovació tecnològica i humanització

L’Escola d’Infermeria Fundació Jiménez Díaz, adscrita a la Universitat Autònoma de Madrid (FJD-UAM) i amb campus a l’Hospital Universitari General de Villalba, hospital públic de la Comunitat de Madrid, va subratllar aquest dijous la consolidació de la seva posició com a centre de referència en la formació de professionals de la salut, amb un model que combina experiència, innovació tecnològica.
En la setmana de celebració de la PAU (Proves d’Accés a la Universitat) i davant del proper període de preinscripció universitària, Infermeria es manté com una de les titulacions sanitàries amb més demanda, van subratllar els responsables de l’Escola.
Fundada el 1962, compta actualment amb dos campus: a Villalba (dins de les instal·lacions de l’hospital) ia Pintor Rosales (a Madrid, a 10 minuts de l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz), i una capacitat formativa de 50 i 140 estudiants, respectivament, per curs. La seva proximitat als esmentats ambdós hospitals facilita, a més, el seguiment de l’ampli programa de pràctiques clíniques que els estudiants desenvolupen als dos centres, en col·laboració amb els professionals assistencials.
En el cas del campus de Villalba, l’escola ofereix 50 places per curs i registra una demanda elevada de sol·licituds, cosa que reflecteix l’interès creixent per uns estudis orientats a la cura, la seguretat del pacient i l’atenció sanitària humanitzada. “El nostre lema és que formem persones que tenen cura de persones. Això ja dóna una idea de com cuidem els nostres estudiants. Treballem amb ells des d’una educació personalitzada i la innovació docent és una de les nostres prioritats”, explica la directora de l’escola, la doctora Paloma Rodríguez.
El model educatiu de l’Escola d’Infermeria FJD-UAM combina metodologies docents innovadores, tecnologia aplicada a l’aprenentatge i un ensenyament basat en valors, amb l’objectiu d’oferir una formació integral que tingui coneixements teòrics, competències tècniques i habilitats humanes essencials per a l’exercici de la Infermeria.
Adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior, incorpora plataformes en línia, classes interactives, gamificació, realitat virtual i impressió 3D, a més d’una plataforma digital pròpia per al seguiment en línia de les pràctiques clíniques, que permet una comunicació contínua entre tutors assistencials, tutors acadèmics i estudiants durant tot el procés formatiu.
Simulació clínica
Un dels pilars del model formatiu de lescola és la simulació clínica, present des del primer curs i durant tota la formació. Al llarg del Grau, els estudiants fan al voltant de 200 hores de pràctiques de laboratori i simulació clínica al Centre de Simulació Clínica Avançada, equipat amb tecnologia avançada, sales d’alta fidelitat, espais de debriefing i escenaris que repliquen entorns reals d’atenció sanitària. Aquesta metodologia permet entrenar competències tècniques i humanes -com la presa de decisions, el pensament crític, la comunicació, l’empatia i el treball en equip- en un entorn segur, afavorint la immersió clínica i la transferència de l’aprenentatge a la pràctica assistencial real.
“El centre de simulació compta amb tecnologia i espais específics perquè l’alumne tingui una immersió total, molt similar a la que trobarà després als hospitals on realitzarà les seves pràctiques clíniques. Per exemple, quan es forma en un entorn d’Unitat de Cures Intensives (UCI), treballa amb el mateix aparell, les mateixes bombes i els mateixos monitors que veurà després a la pràctica; entorn, vagi amb més seguretat”, assenyala la directora.
El centre fa servir simuladors d’alta i mitjana fidelitat, pacients estandarditzats i recursos avançats, com ara la realitat virtual, per recrear situacions clíniques complexes i entrenar competències tècniques i no tècniques en un entorn segur. A més, la simulació també s’utilitza com a eina avaluativa, amb la realització anual de l’ECOE, l’Examen Clínic Objectiu i Estructurat que permet valorar l’aprenentatge, identificar àrees de millora i reforçar la seguretat del pacient com a eix central de la formació.
Formació
Al costat de la preparació tècnica, l’Escola d’Infermeria FJD-UAM concedeix un paper central a la formació en competències humanes, i així ho aplica als dos campus. El disseny de diferents metodologies docents cerca millorar l’experiència de l’estudiant i promoure la humanització de la cura mitjançant el desenvolupament d’habilitats socials, comunicatives i relacionals.
“Per ser una bona infermera es necessiten qualitats molt importants, com l’empatia, la compassió, l’escolta activa o saber treballar en equip; des de la nostra escola hi contribuïm treballant amb els alumnes de manera molt personalitzada perquè, quan s’incorporin als equips de treball, sàpiguen connectar amb l’equip d’Infermeria, amb els pacients i amb les seves famílies”, afirma la doctora Ro.
En aquesta línia, lescola incorpora pràctiques clíniques amb tutors assistencials i acadèmics, pacients i familiars, així com un programa de mentoria entre iguals. A més, treballa amb metodologies orientades a millorar la comunicació, la col·laboració i el treball en equip, competències fonamentals per integrar-se a entorns assistencials reals i contribuir a una atenció més segura, propera i centrada en el pacient.
L’acompanyament personalitzat constitueix un altre dels trets diferencials de l’escola que es prioritza igualment al Campus Villalba. La proximitat entre estudiants, docents i tutors facilita un seguiment continuat tant del progrés acadèmic com del desenvolupament d’actituds responsables i compromeses amb la professió.
A més, l’escola compta amb una àmplia oferta de programes de postgrau, orientats a fer que els titulats puguin adquirir competències avançades en àrees clau de la Infermeria, i destaca per la seva alta empleabilitat, reflex d’una formació connectada amb les necessitats actuals del sector sanitari.
L’Hospital Universitari General de Villalba és un centre sanitari públic integrat al Servei Madrileny de Salut (Sermas) que ofereix atenció sanitària en més de 30 especialitats mèdiques i quirúrgiques, i amb equipament de la més alta tecnologia sanitària, a uns 124.000 habitants del nord-oest de la Comunitat de Madrid. En concret, als veïns de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Els Molins, Becerril de la Serra i Collado Mitjà, encara que qualsevol madrileny que ho desitgi pot escollir aquest hospital a través de la Lliure Elecció.
La seva infraestructura sanitària ofereix més de 200 habitacions individuals i equipament de la més alta tecnologia sanitària com un TAC, dues ressonàncies magnètiques, una sala d’hemodinàmica, una sala de medicina nuclear amb gammacàmera i 12 equips per a les sales de radiologia digital i imatge mèdica (amb, entre d’altres, dos mamògrafs i quatre ecògrafs). L’hospital també està dotat amb 12 llocs d’UCI, 85 d’urgències, 47 llocs d’Hospital de Dia, nou quiròfans, dues sales de dilatació, quatre paritoris, 94 consultes i gabinets d’exploració i 18 llocs d’hemodiàlisi, entre d’altres.