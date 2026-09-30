La Fundación Jiménez Díaz va celebrar la setmana passada una formació per a hematòlegs davant l’arribada de noves opcions terapèutiques, que transforma l’abordatge de la leucèmia limfocítica crònica (LLC) i els limfomes, però també fa més complexes les decisions clíniques i exigeix una atenció cada vegada més precisa, especialitzada i multidisciplinària.
Segons va informar la Fundación Jiménez Díaz, la coordinadora de la seva Unitat de Limfomes, la doctora Mª Ángeles Pérez, va explicar que «la leucèmia limfocítica crònica i els limfomes engloben entitats molt heterogènies». «El primer repte és assolir un diagnòstic precís, integrant la informació clínica amb l’anatomia patològica, la citometria, la citogenètica i els estudis moleculars», va afegir.
La coordinadora de la unitat va detallar que «després cal triar el tractament i el moment adequats per a cada persona tenint en compte les seves comorbiditats, l’estat funcional i les preferències personals». Al seu parer, la formació continuada dels professionals és especialment necessària davant l’ampliació de les possibilitats de tractament.
Les noves opcions terapèutiques exigeixen decisions cada vegada més precises en la leucèmia limfocítica crònica i els limfomes. La disponibilitat de teràpies dirigides, anticossos biespecífics, teràpia CAR-T i assaigs clínics ha ampliat les possibilitats de tractament, però també obliga a valorar de manera individualitzada la seva eficàcia, els seus riscos, les malalties associades i el seu possible impacte en la qualitat de vida.
DIAGNÒSTIC INTEGRAT
La formació, una nova edició del ‘Preceptorship en Leucèmia Limfocítica Crònica i Limfomes’, va permetre a hematòlegs d’altres centres integrar-se durant dues jornades en l’activitat de la Unitat Funcional de Limfomes per conèixer la trajectòria del pacient, des del diagnòstic fins a la decisió terapèutica, i compartir un model de treball que puguin adaptar als seus propis centres.
Aquest escenari ha reforçat la importància del treball multidisciplinari i de l’atenció especialitzada, com passa a la citada Unitat de Limfomes de la Fundación Jiménez Díaz, on treballen conjuntament hematòlegs clínics, especialistes en tècniques diagnòstiques i anatomopatòlegs experts en hemopaties malignes. El procés comença al Comitè de Diagnòstic Integrat Hematològic.
En aquest comitè es revisen conjuntament les diferents troballes que permeten caracteritzar la malaltia. Posteriorment, el Comitè de Limfomes incorpora la valoració clínica i d’imatge i, quan el cas ho requereix, l’experiència d’altres àrees com Hematogeriatria, Cardio-Oncologia, Farmàcia Hospitalària o Oncologia Radioteràpica. L’objectiu és definir amb cada pacient un pla de tractament individualitzat.
«Veure com treballen els diferents equips ajuda a comprendre per què cada prova i cada valoració poden canviar una decisió clínica», va assenyalar la cap del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia del centre, la doctora Pilar Llamas. Va afegir que «l’intercanvi entre hospitals permet discutir casos, contrastar dificultats reals i endur-se idees concretes per millorar els circuits assistencials».
UNA DÈCADA D’INVESTIGACIÓ
La investigació clínica constitueix un altre dels pilars d’aquest model que, després de deu anys de treball, està plenament integrada en l’assistència als pacients amb limfomes i leucèmia limfocítica crònica de la unitat. Durant aquest temps, l’equip ha participat en el desenvolupament de nous medicaments que posteriorment s’han incorporat a l’arsenal terapèutic estàndard.
D’aquesta manera, la unitat ha apropat la innovació als pacients i ha ampliat les opcions disponibles en diferents moments de la malaltia, des del diagnòstic fins al seguiment i les possibles recaigudes. Per a la doctora Llamas, l’intercanvi entre professionals és també un dels principals valors d’aquesta experiència formativa.
«L’aprenentatge és mutu: els qui ens visiten coneixen el nostre model, i nosaltres podem conèixer les seves experiències i necessitats», va afirmar la cap del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia. «Han estat dues jornades de formació de gran nivell i especialment gratificants, tant per als especialistes participants com per als qui els hem acollit», va afegir.
La celebració de la trobada al setembre, mes dedicat a donar visibilitat als càncers de la sang, ofereix una oportunitat per recordar l’abast d’aquestes malalties. «Parlar de leucèmies, limfomes i altres neoplàsies hematològiques és parlar de càncer. I és parlar d’un camp en què la investigació està obrint noves possibilitats de tractament per als nostres pacients», va concloure Llamas.