La aposta de les empreses espanyoles per les tecnologies basades en dades i intel·ligència artificial continua creixent. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 21,1% de les empreses de 10 o més treballadors utilitzava tecnologies d’intel·ligència artificial durant el primer trimestre de 2025, 8,7 punts més que l’any anterior.
Tanmateix, disposar de més tecnologia no sempre es tradueix en una major capacitat per a les organitzacions, que continuen afrontant reptes relacionats amb l’adopció efectiva d’aquestes eines, la disponibilitat de talent especialitzat i la seva integració en els processos de negoci.
Per a Docenteo, empresa especialitzada en dades, tecnologia i intel·ligència artificial, aquesta bretxa entre inversió i capacitat s’ha convertit en un dels principals desafiaments de la transformació digital. Durant anys, bona part del mercat ha posat el focus en implantar tecnologia i afegir noves capes de complexitat a les organitzacions. Un model que ha generat activitat i creixement per al sector de la consultoria, però que no sempre ha deixat les empreses més preparades per operar per si mateixes.
«Hi ha una manera molt senzilla de saber si un projecte ha tingut èxit», explica Alejandro Peris, cofundador i responsable de negoci de Docenteo. «No és la quantitat de tecnologia implantada ni el nombre d’entregables generats. És comprovar si l’organització és avui més capaç i autònoma que abans. Si quan acaba un projecte el client continua depenent de nosaltres per operar, evolucionar o prendre decisions, alguna cosa hem fet malament».
L’adopció, el gran repte de la transformació digital
La ràpida expansió de la intel·ligència artificial, l’analítica avançada i les plataformes de dades ha posat més tecnologia a l’abast de les organitzacions que mai. Però més accés no ha significat més impacte.
«Les empreses mai no havien tingut accés a tanta tecnologia com avui. Tot i això, moltes continuen sense obtenir l’impacte esperat d’aquestes inversions», afegeix Peris. «Implantar tecnologia és senzill i fer-ho bé hauria de ser una obligació. El veritable repte és aconseguir que els equips la facin servir, la integrin en la seva feina diària i permetin que l’organització operi d’una manera diferent. Aquí és on entra en joc l’adopció».
Davant d’aquest escenari, Docenteo parteix d’una convicció: la tecnologia no transforma les organitzacions per si sola. Ho fan les persones que l’entenen, l’adopten i la integren en la seva manera de treballar. Per això, el seu mètode no separa la construcció tècnica del desenvolupament de capacitats. Els equips del client no són destinataris d’una formació al final del projecte, sinó una part activa des del primer dia. Aprenen mentre es construeix, decideixen mentre s’avança i, quan el projecte finalitza, l’organització no rep només una solució, sinó més capacitat de la que tenia.
Persones, processos i tecnologia
Per a Docenteo, un dels principals desafiaments dels projectes de transformació digital ja no és implantar tecnologia, sinó aconseguir que les organitzacions siguin capaces d’adoptar-la, integrar-la en els seus processos i gestionar-la amb autonomia.
«La tecnologia no fracassa per si sola. Fracassa quan ningú no la utilitza», afirma Álvaro Montero, cofundador i responsable tècnic de la companyia. «Per això creiem que un sistema imperfecte que s’utilitza i forma part del dia a dia d’una organització val més que una solució perfecta que mai no arriba a adoptar-se o que es queda en una presentació».
Per aconseguir una transformació sostenible, Docenteo treballa simultàniament sobre tres dimensions: persones, processos i tecnologia. Des d’un enfocament humanista, l’empresa entén que les dades i la tecnologia són un mitjà i no una finalitat, i que qualsevol canvi durador requereix actuar sobre aquests tres àmbits de manera conjunta.
Per això, aposta per transferir capacitats, facilitar l’adopció de noves eines i garantir que el coneixement romangui dins de l’organització un cop finalitzat cada projecte, situant la persona al centre. Per a Docenteo, l’objectiu final de qualsevol projecte tecnològic no hauria de ser lliurar una solució, sinó deixar una organització capaç d’afrontar amb autonomia els reptes futurs.