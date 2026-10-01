L’Emilio Sánchez Academy acollirà del 9 a l’11 d’octubre una nova edició dels seus cursos presencials per a entrenadors en col·laboració amb el International Coaches Institute (ICI). En aquesta ocasió, la proposta contempla la modalitat formativa Global Coaching Course (GlobalCC), orientada a tècnics de jugadors de competició i en transició cap al professionalisme.
“L’entrenador és una figura fonamental en el desenvolupament del jugador. El seu treball va molt més allà de la part tècnica: ha d’entendre què necessita cada tennista a cada moment i saber com acompanyar-ho en la seva evolució des d’una perspectiva tàctica, física i mental”, va explicar Emilio Sánchez, fundador de l’Emilio Sánchez Academy. “Amb aquests cursos volem compartir la nostra experiència i la nostra manera d’entendre la formació amb professionals que treballen cada dia amb jugadors de competició”.
El Global Coaching Course (GlobalCC) és una formació intensiva de tres dies dirigida a entrenadors de jugadors júnior de competició, d’entre 12 i 18 anys, i a tècnics que acompanyen a tennistes en la seva transició cap a l’àmbit professional. El programa integra tres àrees de formació: CCC Nivell 1, centrat en l’entrenament de jugadors júnior de competició; ProCC Nivell 2, orientat al pas del nivell júnior al professional; i DoublesCC, dedicat a l’especialització en dobles.
A través de 12 sessions en aula i pista, el curs aborda aspectes com la mecànica del cop, l’anàlisi del jugador, els patrons de joc, la presa de decisions en pista, la preparació física, la recuperació i prevenció de lesions, l’entrenament mental, la periodització, la gestió d’equips o l’entorn del jugador.
La formació condueix a la titulació de Professional Coach i es desenvolupa directament amb Emilio Sánchez i l’equip tècnic de la Academy, amb sessions basades en el Sistema Espanyol d’Entrenament. A més, el curs dona accés, previ examen, a quatre certificacions oficials: ICI, RPT USA, RPT Europa i RPT Espanya.
La formació de tècnics forma part de l’activitat de l’Academy des de fa dècades. Els seus més de 25 anys formant a jugadors de diferents edats i nivells aporten a aquests cursos una visió global de les diferents etapes de desenvolupament del tennista, des de la iniciació fins a la competició professional.
Va explicar que aquesta aposta per la formació es reflecteix en la seva col·laboració amb el International Coaches Institute (ICI), que es manté des de 1999. Des de la seva creació, l’ICI ha format a més de 28.000 entrenadors de 131 països, aportant als programes una dimensió internacional i afavorint l’intercanvi de coneixements entre professionals de diferents entorns.
“Després de tants anys treballant amb jugadors i entrenadors, sabem que la formació d’un tècnic mai acaba. El tennis evoluciona i els entrenadors necessiten continuar aprenent, revisant els seus mètodes i adaptant-se a les necessitats de cada jugador. Aquesta és la filosofia que volem transmetre a través d’aquests cursos”, va concloure Emilio Sánchez.