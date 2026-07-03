L’Atlètic de Madrid i Live Nation Espanya, la filial espanyola del principal promotor i productor d’entreteniment musical del món, han assolit un acord de col·laboració estratègica a llarg termini per desenvolupar l’activitat de concerts i esdeveniments en directe al Riyadh Air Metropolitano i en altres espais de la Ciutat de l’Esport.
L’acord, amb una durada inicial de deu anys i opcions de pròrroga, consolida l’estadi blanc-i-vermell com un dels grans referents musicals d’Europa i com una de les principals seus de l’Estat per acollir els millors artistes i espectacles del món. Aquesta aliança s’emmarca en la relació ja consolidada entre ambdues organitzacions: Live Nation Espanya també és soci de l’Atlètic de Madrid i d’Oak View Group (OVG) a Barsento, la societat que construirà un pavelló cobert per a concerts amb capacitat per a més de 20.000 persones al costat de l’estadi, previst per entrar en funcionament a finals del 2030. Junts, el Riyadh Air Metropolitano i el nou recinte configuraran un dels ecosistemes d’entreteniment en directe més complets i potents d’Europa.
Óscar Mayo, director general d’Ingressos i Operacions de l’Atlètic de Madrid, ha celebrat l’acord i ha assegurat que els enorgulleix i els il·lusiona «formar part d’un gran projecte al costat del principal promotor mundial per contribuir al fet que Madrid continuï posicionant-se com una destinació cultural de referència, generant un impacte positiu per a tots els qui formem part de la ciutat i del districte».
Live Nation Espanya és el principal promotor de concerts i esdeveniments musicals del món, amb presència en més de quaranta països i desenes de milions d’espectadors cada any. L’acord estableix Live Nation Espanya com a soci estratègic prioritari del Riyadh Air Metropolitano per a l’explotació musical i d’entreteniment del recinte, amb la voluntat de portar a Madrid, de manera estable i continuada, les gires i produccions internacionals més rellevants. Així, l’estadi es convertirà en una plaça preferent per als grans artistes i les gires globals, al nivell dels principals recintes europeus.
L’abast de la col·laboració inclou tant l’interior de l’estadi com la Fan Zone exterior, així com el nou miniestadi de la Ciutat de l’Esport, i preveu la incorporació futura d’altres espais del complex esportiu, ampliant progressivament l’ecosistema d’entreteniment en directe vinculat al club.
Madrid, destinació musical
L’acord va més enllà de l’estadi i del club, ja que representa un salt qualitatiu en el posicionament de Madrid com una de les grans capitals mundials de la música en directe. Comptar amb el suport estructural de Live Nation Espanya garanteix que la capital espanyola pugui aspirar a acollir de manera sistemàtica les gires i residències dels artistes més destacats del panorama internacional, competint d’igual a igual amb ciutats com Londres o París per atraure els grans espectacles.
L’impacte sobre la ciutat també serà econòmic i turístic. Els grans esdeveniments musicals generen una activitat molt significativa en els sectors hoteler, comercial i de la restauració. Aquesta aliança reforça de manera duradora la capacitat de Madrid per atreure visitants nacionals i internacionals que escullen la ciutat precisament per la seva oferta d’entreteniment.
Madrid ja ha demostrat estar preparada per afrontar els grans reptes musicals. La recent residència de Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano, amb deu concerts i més de 630.000 assistents, va ser un dels esdeveniments musicals més importants celebrats a Espanya en els darrers anys i va situar la ciutat en el primer pla internacional de l’entreteniment en directe.
En els últims anys, el Riyadh Air Metropolitano ha demostrat la seva capacitat per acollir esdeveniments de màxima exigència sota estàndards internacionals molt rigorosos. Amb una capacitat propera als 72.000 espectadors, l’estadi s’ha consolidat com un dels principals recintes europeus de gran format, gràcies a una gran versatilitat que li permet anar molt més enllà de l’àmbit esportiu.
La seva rellevància en el futbol continental és evident després d’haver estat escollit per la UEFA com a seu de la final de la Lliga de Campions del 2027, una fita que ja va assolir el 2019 i que repetirà només vuit anys després. A això s’hi afegeixen la final de la UEFA Women’s Nations League del 2025 i la final de la Copa del Rei del 2018. Aquesta trajectòria també s’estén al rugbi internacional, ja que l’estadi va ser la seu oficial de la Gran Final de les World Rugby Seven Series (HSBC SVNS) del 2024.
En l’àmbit musical, la residència de deu concerts de Bad Bunny és l’exemple més recent de la seva capacitat, però no l’únic. El Riyadh Air Metropolitano també ha acollit artistes internacionals com AC/DC, Bruno Mars, Ed Sheeran o Imagine Dragons, que han escollit aquest escenari per presentar les seves gires davant del públic espanyol.
Una de les principals novetats de l’acord és que facilitarà la compra d’entrades per als concerts a través de la plataforma digital del mateix estadi. A partir d’ara, tant els aficionats al futbol com els amants de la música podran adquirir les entrades per a tots els concerts i esdeveniments que s’hi celebrin directament des del web oficial del Riyadh Air Metropolitano, en les mateixes condicions que la resta de canals oficials de venda.