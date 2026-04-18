L’Aràbia Saudita lidera el rànquing mundial de seguretat i privacitat en intel·ligència artificial

L’Aràbia Saudita consolida el seu posicionament internacional en intel·ligència artificial (IA) amb els nous reconeixements recollits en l’AI Index Report 2025 de l’Institut HAI (Intel·ligència Artificial Centrada en l’ésser humà) de la Universitat de Stanford, on el país destaca en diverses categories clau a nivell global. En particular, l’informe situa a l’Aràbia Saudita com a número u del món en indicadors relacionats amb seguretat i privacitat en intel·ligència artificial, així com en participació femenina en el sector, reflectint avanços estructurals en inclusió i governança tecnològica.
L’informe també subratlla el ràpid progrés del país en àmbits com el desenvolupament de talent, la inversió i la implementació d’estratègies nacionals, consolidant a l’Aràbia Saudita com un dels ecosistemes d’IA amb major creixement a nivell internacional. Aquests resultats reforcen la percepció del país com un actor emergent capaç de competir amb economies avançades en àrees clau del desenvolupament tecnològic.
A aquestes fites se suma el seu posicionament en el Government AI Readiness Index, on lidera la regió en preparació governamental per a l’adopció d’intel·ligència artificial, gràcies als seus avanços en infraestructures digitals, marcs reguladors i serveis públics basats en dades.
Així mateix, iniciatives impulsades per l’Autoritat Saudita de Dades i Intel·ligència Artificial (SDAIA) han rebut reconeixement internacional pel seu enfocament en la governança ètica de la IA, especialment en fòrums multilaterals on el país ha guanyat pes com a impulsor d’estàndards globals i bones pràctiques.
Visió 2030
La consolidació de l’Aràbia Saudita en l’àmbit de la intel·ligència artificial s’emmarca en la Visió 2030, el full de ruta estratègic del país per a diversificar la seva economia i reduir la seva dependència del petroli. En aquest context, l’Estratègia Nacional de Dades i Intel·ligència Artificial (NSDAI) actua com a pilar central, amb l’objectiu de posicionar al país com a líder mundial en IA abans que finalitzi la dècada. L’estratègia s’articula entorn del desenvolupament d’infraestructures tecnològiques, l’atracció d’inversió estrangera, l’impuls a la innovació i la formació de capital humà especialitzat.
El país ha intensificat a més els seus esforços amb iniciatives com la designació de 2026 com el “Any de la Intel·ligència Artificial”, juntament amb programes de formació que han aconseguit a centenars de milers de ciutadans. A això se suma la creació de centres de recerca, aliances internacionals i projectes d’aplicació de la IA en sectors estratègics com a sanitat, educació, energia i ciutats intel·ligents. Amb aquests avanços, l’Aràbia Saudita busca no sols liderar la transformació digital a Orient Mitjà, sinó també exercir un paper clau en la governança global de la intel·ligència artificial.