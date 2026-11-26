LALIGA s’ha convertit en un referent en l’ús de Copilot Cowork a Espanya el 2026. Amb més de 75.000 tasques delegades durant aquest període, l’organització està incorporant la intel·ligència artificial a l’activitat quotidiana de les seves diferents àrees, des de la recopilació i l’anàlisi d’informació fins a l’elaboració de documents i el seguiment de gestions internes.
Aquest lideratge respon a una estratègia de transformació de la manera de treballar impulsada des del Comitè Executiu i estesa al conjunt de l’organització. La seva aplicació es tradueix en un estalvi de 9.000 hores. De les més de 75.000 tasques executades en els darrers 180 dies, el 92 % són tasques automatitzades.
Aquest avenç s’aplica a l’activitat que sosté cada jornada de competició: retransmissions, aliances comercials, serveis als clubs i negoci digital. LALIGA està reorganitzant processos d’informació, documentació i aprovacions perquè els seus professionals dediquin més temps a l’anàlisi, la planificació i l’atenció als clubs.
«A LALIGA hem situat la transformació de la nostra manera de treballar entre les prioritats de l’organització. El lideratge en l’ús d’aquesta tecnologia reflecteix la implicació dels nostres professionals i la nostra capacitat per portar la innovació a la pràctica. Volem que aquest esforç per delegar tasques i crear automatitzacions es tradueixi en més temps per aportar coneixement, prendre decisions i respondre a les necessitats dels clubs i de la competició», va assenyalar Javier Tebas, president de LALIGA.
IMPACTE
Els professionals de LALIGA estan identificant les tasques recurrents de les seves àrees i descomponent-les en accions que es poden delegar a la intel·ligència artificial. Amb Copilot Cowork, poden encarregar treballs que requereixen diversos passos i combinar informació procedent de diferents aplicacions per obtenir un resultat que posteriorment revisen i validen.
Entre els processos identificats hi ha la consolidació d’informes periòdics, la preparació de documentació per a reunions amb clubs i socis comercials, i l’elaboració i distribució d’acords i tasques després de les reunions.
Entre els exemples de tasques executades o programades durant els darrers 180 dies, destaquen l’agent de suport tècnic, un agent intel·ligent que ajuda a resoldre incidències de manera autònoma i permet gestionar sol·licituds de suport mitjançant llenguatge natural, i Futbot, un agent conversacional per als empleats sobre polítiques, tràmits i procediments de Gestió de Persones.
«Els nostres professionals defineixen què necessiten, aporten el coneixement de la seva àrea i revisen el resultat. La intel·ligència artificial permet delegar passos que abans exigien coordinació manual, mentre que les persones mantenen el criteri i la decisió sobre la feina», va explicar Prasanna Kumar, CTO de LALIGA.
TRANSFORMACIÓ
LALIGA ha ampliat l’accés a la intel·ligència artificial de Microsoft de 320 usuaris a tota la seva plantilla, formada per uns 628 professionals.
L’organització acompanya aquest desplegament amb formació perquè els empleats participin en la creació d’agents i solucions adaptats a les necessitats de les seves àrees. El programa comprèn sis sessions de dues hores, desenvolupades entre el 8 d’octubre i el 20 de novembre del 2026, sobre verificació de resultats, creació d’agents, elaboració de continguts, anàlisi de dades i automatització de processos.
La iniciativa es complementa amb sessions obertes de consulta i continuarà amb tallers pràctics en què els equips podran desenvolupar les seves pròpies aplicacions. Fins ara, 507 professionals han participat en el programa i s’han desenvolupat múltiples solucions que ja s’utilitzen en l’activitat diària.
La col·laboració amb Microsoft aporta el suport tecnològic per estendre aquest model sota criteris compartits de seguretat, accés a la informació i gestió dels agents. Aquest marc permet acompanyar el desenvolupament de noves aplicacions amb responsables definits i supervisió dels professionals.
«LALIGA està demostrant un clar lideratge en l’adopció de la intel·ligència artificial, integrant-la en la seva activitat diària i convertint-la en una eina de transformació de la seva organització. La seva experiència reflecteix com una visió estratègica, el compromís de la direcció i la implicació dels professionals permeten traslladar el potencial de la IA a aplicacions concretes que generen valor real per al negoci», va afirmar Paco Salcedo, president de Microsoft Espanya.