LALIGA impulsa la innovació en el futbol amb l’estrena de la RefCam a la final de Copa

LALIGA avança en la innovació tecnològica de les retransmissions esportives en liderar l’estrena a Espanya de la RefCam, una càmera que ofereix una visió inèdita del futbol des de la perspectiva de l’àrbitre per primera vegada a Espanya. Aquesta tecnologia, impulsada per LALIGA, s’estrenarà en la final de la Copa del Rei entre l’Atlètic de Madrid i la Reial Societat, que se celebrarà el pròxim 18 d’abril en La Cartoixa, gràcies a un acord entre LALIGA i la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF).
La RefCam és una càmera integrada en la diadema de l’àrbitre, que permet mostrar en temps real la visió directa del col·legiat durant el desenvolupament del partit, oferint una perspectiva completament nova del joc. A través d’aquesta innovadora tecnologia, els aficionats podran experimentar la velocitat, la pressió i la proximitat de cada jugada des del cor de l’acció, com mai abans s’havia vist en el futbol professional.
Aquesta estrena no sols marca una fita en la retransmissió de futbol a Espanya, sinó que també reforça el compromís de LALIGA amb l’evolució constant de l’experiència audiovisual del futbol. La integració de la RefCam en la retransmissió inclou també l’ús d’un micròfon integrat en la diadema de l’àrbitre, la qual cosa aportarà una major comprensió de les decisions arbitrals i millorarà la transparència i proximitat entre el joc i l’audiència. Aquest àudio addicional permetrà als espectadors connectar de manera més directa amb el desenvolupament del partit i amb les decisions preses pels àrbitres.
La RefCam no sols serà un element innovador en la final de la Copa del Rei, sinó que s’implantarà també en LALIGA. A partir del 22 d’abril, aquesta nova tecnologia s’utilitzarà en un partit per jornada, començant amb trobades de gran rellevància com l’FC Barcelona vs RC Cèltic i el Reial Betis vs Reial Madrid. Posteriorment, també serà present en partits com el València CF vs Atlètic de Madrid i el clàssic FC Barcelona vs Reial Madrid, portant l’experiència dels aficionats a un nou nivell.
Desenvolupada per MindFly, una empresa líder en solucions de captura immersiva en entorns esportius, la RefCam ha estat sotmesa a un exhaustiu procés de proves en competició per a garantir la seva alta qualitat d’imatge, estabilitat i fiabilitat en condicions d’alta mobilitat. Gràcies a un model avançat de connectivitat amb antenes distribuïdes en l’estadi, el senyal de la càmera es transmet de manera nítida i contínua cap a la unitat mòbil de producció, assegurant que l’experiència sigui fluida i lliure d’interrupcions.
La incorporació de la RefCam a les retransmissions de LALIGA respon a una estratègia clara de la competició per a continuar evolucionant la manera en què els aficionats consumeixen futbol. Aquest primer pas cap a la implementació de la RefCam és només l’inici d’un projecte més ambiciós per a continuar redefinint la narrativa audiovisual del futbol i continuar acostant el joc als aficionats de tot el món.