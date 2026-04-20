LaLiga i Ceseden situen l’esport al centre del debat geopolític internacional

LaLiga Business School, el departament educatiu oficial de LaLiga, i el Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional (Ceseden), a través de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics (IEEE), han celebrat el seminari Geopolítica & Esport‘ el primer gran projecte conjunt en el marc del seu acord de col·laboració, amb l’objectiu d’analitzar el paper de l’esport en el context experts en seguretat i defensa i líders de l’ecosistema esportiu.
El seminari va ser inaugurat pel tinent general Miguel Ballenilla i García de Gamarra, Director del Ceseden, i per Javier Tebas, president de LaLiga, que van destacar la rellevància d’integrar l’anàlisi geopolítica a la indústria de l’esport davant d’un entorn cada cop més global i complex. La conferència inaugural, a càrrec del general de brigada Víctor Mario Bados, Director de l’IEEE, ha centrat el debat en la situació geopolítica actual i el seu impacte a diferents sectors estratègics, inclòs l’esportiu.
La primera taula rodona, ‘Esport i geopolítica’, va reunir perfils d’alt nivell com Juan Antonio Samaranch (vicepresident primer del COI), Ignacio Cartagena (Casa del Rei), Federico Aznar (capità de fragata de l’Armada i Analista Principal de l’IEEE) i Javier Tebas, president de LaLiga power’, la seva influència en les relacions internacionals i el seu paper a la construcció de narratives globals.
La segona taula, ‘Mundial 2030: cooperació internacional, diplomàcia multilateral i marca-país’, va posar el focus en una de les grans fites del calendari esportiu global. Hi van participar representants institucionals i de l’àmbit esportiu com Ángel Losada (Ambaixador d’Espanya), Alberto Bárez (director general de competicions de la RFEF), Ignacio Fuente Cobo (coronel de l’exèrcit de Terra i analista principal de l’IEEE) i José Antonio Montero (director de Relacions Institucionals de LaLiga), abordant l’impacte del torneig en termes. José Moya (director de LaLiga Business School) va tancar la jornada amb les conclusions del seminari.
“LaLiga és avui molt més que una competició: és una plataforma global que actua com a ambaixadora de la marca Espanya a tot el món, reflectint el nivell, la professionalització i la bona imatge del nostre futbol. Hem construït una posició de lideratge internacional basada en pilars com ara la formació, el desenvolupament del futbol base, el control econòmic, la innovació i l’adopció pionera de la IA. Aquest reconeixement ens permet impulsar acords i projectes amb federacions, clubs o lligues de múltiples països, consolidant l’esport com a eina estratègica d’influència i cooperació global”, va afirmar Javier Tebas, president de LaLiga.
“L’esport s’ha consolidat com un element rellevant a l’àmbit internacional, amb impacte en la projecció exterior dels països i en la generació d’espais de cooperació, cosa que reforça la importància d’abordar-ho també des d’una perspectiva estratègica”, va assenyalar el tinent general Miguel Ballenilla i García de Gamarra, Director del Ceseden.
Aquesta iniciativa s’emmarca en l’aposta de LaLiga Business School per oferir una formació connectada amb la realitat del sector i alineada amb els grans desafiaments globals. El departament educatiu de LaLiga té com a missió formar els professionals del futur de l’esport i l’entreteniment mitjançant una educació pràctica, especialitzada i orientada a la professionalització de la indústria, amb formacions i màsters especialitzats dissenyats per professionals de la indústria. A més, manté acords amb Universitats internacionals i formacions a executius de diferents entitats i federacions esportives als 5 continents.
LaLiga compta amb presència física a 35 països a través de la seva xarxa de delegats Global Network, i 8 oficines internacionals a països com la Xina, Sud-àfrica o els EUA. A més, ha realitzat més de 1.000 projectes esportius internacionals, incloent consultories i formacions intensives, en la darrera dècada a més de 60 països diferents.
Per part seva, el Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional (Ceseden), a través de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics (IEEE), impulsa l’anàlisi, la investigació i la difusió de coneixement en matèria de seguretat i defensa, contribuint a l’estudi dels entorns estratègics i al debat sobre els principals reptes globals des d’una perspectiva multidisciplinària.