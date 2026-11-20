LaLiga Bares posa en marxa aquest Nadal una iniciativa adreçada als seus establiments oficials amb la qual vol reconèixer el paper dels professionals de l’hostaleria i la importància dels bars com a punts de trobada per als aficionats, on poden viure i compartir el futbol.
Amb el lema «LaLiga Bares transforma tu bar», la campanya ofereix als establiments participants l’oportunitat de rebre una transformació visual i d’ambientació personalitzada del seu local, que inclourà millores en la imatge, la decoració i l’equipament, a més de 12 mesos de LaLiga Bares gratuïts.
Amb aquesta iniciativa, LaLiga Bares vol donar protagonisme als professionals de l’hostaleria que converteixen cada jornada de LaLiga en una experiència compartida pels aficionats. El concurs busca conèixer i reconèixer les històries de les persones que fan del futbol una part essencial del seu negoci i contribueixen a mantenir viva la passió per aquest esport més enllà dels estadis.
L’establiment guanyador rebrà una transformació visual i d’ambientació adaptada a les característiques i necessitats del seu local. El premi inclourà mobiliari nou, taules i cadires, solucions d’il·luminació, decoració futbolística, cartells, vinils i altres elements destinats a renovar-ne la imatge i millorar l’experiència dels clients. A més, gaudirà de tots els continguts de LaLiga Bares durant un any.
La convocatòria s’adreça als establiments oficials de LaLiga Bares amb una subscripció activa situats a la península Ibèrica. Per participar-hi, els professionals de l’hostaleria hauran d’accedir a Laligabares.com/transformatubar, emplenar el formulari d’inscripció i compartir la història del seu establiment, explicant què el fa especial i com es viu el futbol entre els seus clients. Les candidatures es podran presentar mitjançant un text o un enllaç a un vídeo.
La proposta es valorarà tenint en compte aspectes com la vinculació de l’establiment amb LaLiga Bares, la seva història, l’ambient futbolístic, la implicació del professional de l’hostaleria i la creativitat de la candidatura.
La campanya comença aquest dijous amb l’obertura del període de participació i continuarà fins a l’1 de desembre, quan un ambaixador de LaLiga visitarà per sorpresa l’establiment guanyador. La transformació del local es durà a terme el gener del 2027, moment en què el bar estrenarà la seva nova imatge.
Amb «LaLiga Bares transforma tu bar», LaLiga Bares ha explicat que reforça el seu compromís amb el sector de l’hostaleria i amb els establiments que apropen el futbol professional als aficionats d’arreu d’Espanya. Una iniciativa que posa els professionals de l’hostaleria al centre i que permetrà que un dels establiments oficials de LaLiga Bares jugui en una altra lliga.