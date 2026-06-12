LALIGA BARES ha començat a distribuir Bar TV Mundial, un canal que porta tots els partits de la competició als establiments adherits i que incorpora, a més, una programació especial amb prèvies, resums, anàlisis i continguts editorials pensats per acompanyar l’experiència dels aficionats durant tot el torneig.
La proposta coincideix amb l’inici de la competició. Segons un estudi de LALIGA sobre hàbits de consum i seguiment esportiu als bars d’Espanya, un de cada quatre aficionats al futbol prefereix veure els partits en un bar, principalment per la possibilitat de compartir-los amb amics o familiars, per l’ambient que s’hi genera i pel caràcter social de l’experiència.
Bar TV Mundial ofereix una cobertura completa de la Copa del Món de la FIFA 2026 amb una programació contínua que combina partits en directe, continguts històrics, espais d’actualitat, anàlisis i resums. D’aquesta manera, els establiments adherits a LALIGA BARES poden reforçar la seva oferta d’entreteniment durant tot l’estiu.
La graella inclou emissions específicament dedicades al Mundial i formats complementaris que amplien l’experiència més enllà dels partits, amb una programació concebuda per generar afluència i augmentar el temps d’estada dels clients als locals.
A més del Mundial, LALIGA BARES oferirà una programació esportiva en què destaquen els play-offs de LALIGA HYPERMOTION i, com a novetat aquest estiu, els play-offs de Primera Federació Versus e-Learning. D’aquesta manera, el futbol estatal mantindrà la seva presència als establiments més enllà del calendari regular de LALIGA.
També continuaran formant part de la programació competicions amb un gran seguiment com MotoGP i Fórmula 1, a través dels canals DAZN Bar i DAZN F1 Bar, reforçant la varietat de continguts disponibles per als locals i els seus clients durant els mesos d’estiu.
Amb aquesta oferta, LALIGA ha destacat que reafirma el seu compromís amb el sector HORECA com a “aliat estratègic”. LALIGA BARES és el servei de LALIGA adreçat als establiments d’hostaleria que permet oferir esport en directe als seus locals, amb accés a una àmplia programació de competicions nacionals i internacionals.