LaLiga assegura que el Suprem no qüestiona els seus fonaments en la sentència sobre els drets audiovisuals

LaLiga va assegurar aquest divendres que el Tribunal Suprem no qüestiona els seus fonaments jurídics en la sentència en la qual ha desestimat el recurs sobre el conflicte d’interès en els drets audiovisuals. LaLiga va explicar que va rebre la sentència dictada per la Sala Primera del Tribunal Suprem en el recurs de cassació, relativa al procediment iniciat pel FC Barcelona i el Reial Madrid CF en relació amb les decisions adoptades pel president en l’Òrgan de Control de la gestió dels drets audiovisuals durant les sessions celebrades els dies 1 de març, 12 d’abril i 19 de maig de 2022.
Enfront d’algunes informacions publicades, va precisar que el Tribunal Suprem “no ha entrat a qüestionar els fonaments jurídics defensats per LaLiga” i que la desestimació del recurs “es produeix exclusivament per falta d’efecte útil”.
“El recurs de LaLiga s’estructurava en dos motius: d’una banda, la suposada infracció de l’article 7.4 del RDL 5/2015 en relació amb la jurisprudència sobre conflicte d’interès; i per un altre, la falta d’aplicació de la doctrina de la ‘base raonable’, que limita el control judicial de les decisions associatives a comprovar si aquestes manquen de tota raonabilitat”, va explicar.
Així, va puntualitzar que discrepa ” d’aquesta premissa”. “La sentència parteix que el recurs no va impugnar aquesta qüestió, és a dir, si el president podia adoptar aquestes decisions o si havia d’haver-lo fet un tercer imparcial. No obstant això, aquesta qüestió va ser expressament abordada en el recurs de cassació, per la qual cosa LaLiga està analitzant les vies processals procedents”.
En tot cas, LaLiga va reiterar que les decisions adoptades pel seu president “van respondre a la necessitat de preservar la integritat de la comercialització dels drets audiovisuals en benefici del conjunt dels clubs i del futbol espanyol, i es van fonamentar en circumstàncies objectives i acreditades”.