L’Ajuntament de Sevilla i la Fundació Grup AZVI han signat un Protocol General d’Actuació que estableix un marc estable de col·laboració per promoure iniciatives destinades a la conservació del patrimoni històric, l’impuls de la cultura i el desenvolupament de projectes d’interès general per a la ciutat.
L’acord ha estat subscrit per l’alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, i el president de la Fundació Grup AZVI i president d’honor del Grup AZVI, Manuel Contreras Ramos. Aquest protocol representa l’inici d’una aliança estratègica entre ambdues institucions i permetrà desenvolupar, durant els pròxims anys, convenis específics per posar en marxa actuacions vinculades al patrimoni històric, la investigació, la creació artística i la projecció cultural de Sevilla.
L’alcalde ha agraït especialment el compromís de Manuel Contreras Ramos amb la ciutat i ha destacat que «el Grup AZVI representa un dels millors exemples d’una empresa nascuda a Sevilla que ha sabut créixer fins a convertir-se en un referent internacional sense perdre mai les seves arrels ni el seu compromís amb aquesta terra».
Així mateix, ha assenyalat que «avui iniciem una aliança estratègica entre l’Ajuntament de Sevilla i la Fundació Grup AZVI per impulsar projectes que preservin el nostre patrimoni, enforteixin la nostra cultura i construeixin el futur de la ciutat mitjançant la col·laboració publicoprivada».
Per la seva banda, Manuel Contreras Ramos ha afirmat que «Sevilla forma part de la nostra història i de la nostra identitat. Aquí vam néixer fa més d’un segle i aquí vam aprendre que el creixement empresarial només té sentit quan va acompanyat d’un ferm compromís amb la societat. Per això, per a la Fundació Grup AZVI és un orgull col·laborar amb l’Ajuntament en iniciatives que contribueixin a preservar el patrimoni històric, enfortir la cultura i continuar construint el futur d’una ciutat que sempre serà casa nostra, amb l’objectiu de posicionar-la com una de les grans capitals culturals d’Europa».
José Luis Sanz ha destacat que aquesta col·laboració adquireix un significat especial en el context dels preparatius del centenari de l’Exposició Iberoamericana del 1929, una efemèride que l’Ajuntament vol convertir en un gran projecte de ciutat per recuperar i posar en valor un dels principals llegats patrimonials de Sevilla.
En aquest sentit, l’alcalde ha recordat l’estreta vinculació del Grup AZVI amb l’àmbit iberoamericà, on desenvolupa una important activitat empresarial, especialment en nombrosos països d’Hispanoamèrica.
«Sevilla manté avui la mateixa vocació internacional i de pont entre Espanya i Iberoamèrica que va inspirar l’Exposició del 1929. La presència internacional d’una empresa sevillana com AZVI connecta perfectament amb aquest esperit i converteix aquesta aliança en un exemple de com el sector privat pot contribuir a engrandir el patrimoni comú de tots els sevillans», ha assenyalat Sanz.
Primers projectes
El protocol ja preveu dues primeres línies d’actuació que marcaran l’inici d’aquesta col·laboració. La primera estarà centrada en la recuperació del patrimoni construït amb motiu de l’Exposició Iberoamericana del 1929 mitjançant un projecte d’investigació científica i restauració del Teatre Lope de Vega i del Casino de l’Exposició. La iniciativa permetrà estudiar i recuperar la policromia, els materials i els acabats originals dels dos edificis, establint, a més, un model d’intervenció que pugui servir de referència per a futures actuacions sobre el patrimoni del 1929.
La segona línia de treball estarà orientada a impulsar la Reial Fàbrica d’Artilleria com un dels grans centres culturals d’Espanya. L’objectiu és reforçar-ne el paper com a espai per a la creació contemporània, afavorir projectes expositius, donar suport a artistes i investigadors i incrementar la projecció nacional i internacional d’aquest emblemàtic espai patrimonial.
El document té naturalesa de protocol general d’actuació i estableix un marc permanent de cooperació entre ambdues institucions per desenvolupar projectes culturals i patrimonials d’interès per a Sevilla. L’acord tindrà una vigència inicial de dos anys, prorrogable per dos més, i preveu la creació d’una comissió mixta de seguiment integrada per representants de l’Ajuntament i de la Fundació Grup AZVI per coordinar les actuacions que s’impulsin.
El protocol no comporta compromisos econòmics ni obligacions pressupostàries per a cap de les parts, de manera que cada projecte concret serà objecte de convenis específics en què es determinaran les actuacions, els recursos i les responsabilitats corresponents.