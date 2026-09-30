LaLiga va mostrar la seva preocupació per l’impacte de l’acumulació de partits i l’expansió de les competicions en la salut dels futbolistes i la sostenibilitat del futbol, i va reclamar una participació més gran de les lligues nacionals, els clubs i els jugadors en les decisions que afecten el calendari i la càrrega competitiva.
El president de LaLiga, Javier Tebas, va fer aquesta petició durant la seva intervenció en el ‘Performance & Health Summit’ de Fifpro, celebrat a Londres. Tebas també va defensar per a aquestes decisions un model de governança que tingui en compte tant la salut dels futbolistes com la sostenibilitat de la indústria.
Tebas va assenyalar que l’ampliació de les competicions i la incorporació de nous tornejos, com pot ser el cas del Mundial de Clubs de la FIFA, redueixen els períodes de descans dels jugadors. «Ara mateix, en aquesta aturada internacional, ja veiem jugadors que amb prou feines tenen temps de recuperació», va afirmar.
A continuació, el màxim responsable de LaLiga va advertir que «no podem continuar carregant la indústria d’aquesta manera», en referència a l’acumulació de partits i l’expansió de les competicions, que preocupen la patronal pel seu impacte en la salut dels jugadors i en la sostenibilitat del futbol.
QUI DECIDEIX?
En la seva opinió, les decisions sobre el futur del calendari han de comptar amb aquells que organitzen les competicions i n’assumeixen les conseqüències. «Crec que el sindicat de jugadors, les lligues i les federacions són els qui han de prendre aquestes decisions. La resta d’actors s’hi ha d’adaptar», va sostenir el dirigent.
Així mateix, va detallar el paper que correspon a cadascun d’aquests actors. «Els jugadors són els protagonistes de l’espectacle; els clubs són els qui assumeixen el risc de la competició; i les lligues som les que organitzem les competicions i representem l’interès conjunt dels clubs perquè la competició existeixi cada setmana», va explicar.
A més, Javier Tebas va relacionar l’evolució del calendari amb el valor dels drets audiovisuals i la capacitat futura dels clubs. «No podem esperar que, de sobte, el valor dels drets audiovisuals caigui un 30 o un 40%. Això no és només un risc per a la salut dels jugadors», va subratllar.
«També és un risc per a la construcció i la sostenibilitat de la indústria», va afegir. El president de la patronal va aprofitar també l’ocasió per defensar la necessitat d’utilitzar les dades acumulades per les competicions per estudiar la relació entre càrrega de treball, rendiment i prevenció de lesions.
DOTZE ANYS DE DADES
En aquest context, LaLiga monitoritza des de fa dotze anys els seus partits de LaLiga EA Sports i LaLiga Hypermotion, i disposa d’informació minut a minut sobre el rendiment dels jugadors. «Nosaltres podem aportar dades sobre la competició, com ara el ritme de joc, la càrrega de minuts i molts altres indicadors», va explicar.
«Només una part molt petita d’aquestes dades es veu en la retransmissió audiovisual. Al darrere hi ha una enorme quantitat d’informació de milers de jugadors durant molts anys», va detallar el president de LaLiga. En aquest sentit, va afegir que l’aplicació d’eines d’intel·ligència artificial pot accelerar l’anàlisi d’aquesta informació.
Per acabar, Tebas va demanar passar del diagnòstic a l’acció i posar els recursos disponibles al servei de la salut dels jugadors. «Cal organitzar-se, liderar el procés i ser capaços de reunir totes les dades, posar-les a disposició dels metges i analitzar fins on podem arribar per millorar la situació», va concloure.