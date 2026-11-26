La Unitat de Teràpia Intravenosa de l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz ha obtingut el nivell «Avançat» de l’acreditació per a equips d’infusió i accés vascular (EIAV), el més alt que contempla la norma de la Societat Espanyola d’Infusió i Accés Vascular (Seinav), per la qualitat i la seguretat de la seva atenció en el maneig de dispositius d’accés vascular.
Segons va informar l’hospital madrileny, en l’auditoria externa, l’equip va documentar com organitza l’atenció i amb quins indicadors avalua la seguretat de les cures des de l’elecció del dispositiu fins a la seva retirada.
«Aquesta acreditació reconeix la feina desenvolupada durant anys i, alhora, suposa una responsabilitat per continuar avaluant els nostres resultats i identificant oportunitats de millora, sempre amb l’objectiu d’oferir a cada pacient el tractament que necessita amb la màxima seguretat i els menors riscos i molèsties possibles», va destacar la infermera referent de l’Equip de Teràpia Intravenosa de l’hospital madrileny, Ascensión Revilla.
Els accessos vasculars permeten administrar quimioteràpia, nutrició parenteral o antibioteràpia prolongada i són essencials en procediments com el trasplantament de progenitors hematopoètics. Segons l’estudi nacional EPINE 2025, més del 75% dels pacients hospitalitzats avaluats a Espanya portaven una via perifèrica el dia de l’estudi.
«L’elecció del dispositiu d’accés vascular ha de respondre a una valoració individualitzada de cada pacient, tenint en compte les seves característiques clíniques, el tipus de tractament i el temps durant el qual el necessitarà. No es tracta únicament d’inserir un catèter, sinó de preservar el capital venós, prevenir complicacions i facilitar que la teràpia intravenosa s’administri de manera segura i eficaç», va explicar el infermer Domingo Barrios, expert en accés vascular de la Unitat de Teràpia Intravenosa de l’hospital.
RECONEIXEMENT
La norma EIAV, primera norma tècnica europea per a aquests equips, contempla la formació dels professionals, l’aplicació de protocols, la gestió de riscos, la recerca i l’avaluació de resultats. Per preparar l’auditoria, la unitat va revisar la seva organització i els seus procediments; un procés que va permetre identificar quines pràctiques estaven consolidades i quines es podien millorar.
Des del 2011, la Unitat de Teràpia Intravenosa de la Fundación Jiménez Díaz atén pacients hospitalitzats i ambulatoris d’aquest hospital. Entre els dispositius que l’equip col·loca i cuida fins a la seva retirada hi ha els catèters centrals d’inserció perifèrica (PICC), els reservoris venosos implantables al braç (PICC-PORT) i els catèters de línia mitjana (midline). També canalitza vies perifèriques en pacients amb accés venós difícil.
Aquest abordatge resulta fonamental per prevenir complicacions associades als accessos vasculars, com ara infeccions, trombosis, flebitis, oclusions o problemes mecànics. En el seguiment dels catèters, la unitat presta una atenció especial als indicadors d’infecció i trombosi.
«Analitzem periòdicament aquests resultats per identificar possibles problemes, establir mesures preventives o correctores quan cal i comprovar-ne l’efectivitat», va detallar la infermera Teresa Pastor, experta en accés vascular.
MODEL ASSISTENCIAL
Segons va destacar l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz en un comunicat, la unitat està integrada per infermeres i infermers experts en accés vascular. L’equip valora cada pacient i té autonomia clínica per escollir el dispositiu més adequat. S’ocupa de la seva inserció i seguiment, assessora altres unitats davant de casos complexos, forma els professionals que tenen cura dels catèters diàriament, desenvolupa activitat investigadora i actualitza els seus protocols d’acord amb l’evidència científica.
L’activitat d’aquesta unitat es basa en la coordinació amb els facultatius, els equips d’Infermeria de les diferents àrees i altres serveis hospitalaris; una col·laboració que permet donar resposta a situacions clíniques complexes i afavorir la continuïtat assistencial, també en l’àmbit ambulatori i, quan cal, en coordinació amb l’Atenció Primària. A més, si el tractament continua a casa, l’equip ensenya al pacient i als seus cuidadors a manejar el catèter i a reconèixer els signes d’alarma pels quals han de consultar.
«La qualitat de l’atenció en teràpia intravenosa requereix professionals especialitzats, però també una comunicació fluida i una col·laboració estreta entre tots els equips implicats», va assenyalar, per la seva banda, la infermera Miriam Molina, experta en accés vascular.