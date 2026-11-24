TÜV SÜD analitza els resultats de gairebé 10 milions d’inspeccions tècniques periòdiques realitzades a Alemanya entre juliol del 2025 i juny del 2026 i conclou que els vehicles mantenen pràcticament el mateix nivell de seguretat: malgrat l’envelliment del parc, la taxa global de defectes greus baixa 0,6 punts percentuals, fins al 20,9%.
L’organització explica que, en un context de preus dels carburants elevats, pressupostos ajustats i incertesa generalitzada, els vehicles europeus obtenen resultats especialment bons, mentre que el primer cotxe elèctric xinès ocupa una de les últimes posicions de la classificació de defectes en la seva primera inspecció tècnica periòdica (ITV).
«Les xifres de vendes parlen per si soles: cada vegada més persones es passen al vehicle elèctric, sobretot pels elevats preus dels carburants, i el mercat de segona mà d’aquest segment gairebé es va duplicar entre el 2025 i el 2026. Un altre motiu és que molts d’aquests vehicles estan acabant ara els contractes de leasing», afirma Jürgen Wolz, membre del Consell d’Administració de TÜV SÜD Auto Service GmbH.
Segons dades de l’Institut Fraunhofer, els elèctrics ja representen el 10% dels canvis de titularitat a Alemanya, i només durant el primer quadrimestre del 2026 van canviar de titular uns 120.000 vehicles elèctrics usats.
Molts models elèctrics assequibles de cinc anys d’antiguitat figuren entre els 20 primers de l’anàlisi. Destaquen el Renault Twingo Z.E., que als cinc anys acostuma a tenir una mitjana de 34.000 quilòmetres recorreguts i una taxa de defectes greus del 5,7%; el Fiat 500e, que acostuma a registrar 43.000 quilòmetres i una taxa del 6,7%; el Smart Fortwo EQ, amb un 6,9% i 29.000 quilòmetres; i el Smart, posicionat com el millor dels minis.
Per a qui necessiti una mica més d’espai, el Mazda MX-30 e-Skyactiv permet desplaçar-se amb seguretat i zero emissions locals, amb una taxa de defectes greus del 6,1% i 45.000 quilòmetres de mitjana. No obstant això, un Peugeot e-2008 de cinc anys d’antiguitat pot presentar millors xifres, amb una taxa del 5,5% i uns 42.000 quilòmetres.
Pel que fa als preus, el Renault està disponible a partir d’11.000 euros, mentre que el Fiat 500e costa 13.000 euros, igual que el Smart Fortwo EQ. El Mazda es troba a partir d’uns 17.000 euros i el Peugeot, a partir d’uns 20.000 euros.
Pel que fa als components sotmesos a un desgast més elevat, l’informe revela que provoquen problemes similars als dels vehicles de gasolina, amb la il·luminació com a element destacat. Als cinc anys, el Peugeot acostuma a presentar una taxa de defectes greus superior a la mitjana (2,2%) en els llums de creuament. En el Twingo i el Fiat 500e, la xifra se situa en l’1,7%, mentre que el Mazda presenta una taxa de només el 0,5%.
En l’àmbit de la seguretat, els frens també són un element crític. L’e-2008 i el Twingo acostumen a necessitar pastilles de fre noves al cap de només tres anys. Als cinc anys, un cop substituïdes, la taxa de defectes greus millora, però continua per sobre de la mitjana, amb un 1,5% i un 1,2%, respectivament. En el Fiat i el Mazda, les pastilles es caracteritzen per la seva bona qualitat, però als cinc anys el funcionament dels frens rep més crítiques que en altres cotxes (0,5%).
Wolz conclou que «l’afirmació que els cotxes elèctrics no requereixen manteniment és incorrecta. Per a molts models, els resultats de l’Informe TÜV 2027 mostren una realitat diferent». L’anàlisi dels diferents components també deixa clar que els cotxes elèctrics s’utilitzen sobretot en àrees metropolitanes i els seus voltants. Alguns exemples són els defectes en els frens, possiblement causats per períodes prolongats d’inactivitat del vehicle, o els defectes en els eixos, que sovint són conseqüència de cops contra les voreres.
Amb el fort augment de la demanda de vehicles elèctrics usats, TÜV SÜD també observa un increment en la demanda de proves SoH per determinar la capacitat restant de la bateria de tracció. Un informe independent d’aquest tipus fa que el vehicle sigui més atractiu per als possibles compradors i els dona més confiança.
Tenint en compte l’anàlisi global, hi ha un clar guanyador en l’Informe TÜV 2027: el Mazda CX-60. Presenta una taxa mitjana de defectes greus de només el 2,3% als tres anys, amb un quilometratge mitjà de 45.000 quilòmetres. El segon lloc és per al Mercedes GLA, amb una taxa del 2,9% i 43.000 quilòmetres, mentre que el tercer lloc correspon a un altre Mazda: el MX-30 e-Skyactiv.
Igual que el 2025, el Tesla Model Y tanca la classificació, amb una taxa de defectes greus del 18,5% i un quilometratge mitjà de 58.000 quilòmetres. El penúltim és el MG MG4, amb una taxa del 16% i un quilometratge mitjà de 37.000 quilòmetres. Just per davant hi ha el Tesla Model 3, amb un 12,5% i 55.000 quilòmetres.
En la categoria Mini, l’Smart elèctric ocupa el primer lloc amb un 4,3%, mentre que el Mini Cooper SE guanya la categoria de cotxes petits amb un 3,3%. En la classe compacta, el BMW Sèrie 1/Sèrie 2 encapçala la llista amb un 3,6%. Al seu torn, el Hyundai Ioniq guanya en la categoria de gamma mitjana. El guanyador absolut, el Mazda CX-60, s’emporta la categoria SUV, mentre que el Mercedes Classe B guanya entre els monovolums amb un 3,6%.