La nova Llei de Transparència Salarial marca un abans i un després a la igualtat retributiva a Espanya

El proper 7 de juny entra en vigor la Directiva (UE) 2023/970, que estableix noves obligacions per garantir la igualtat salarial entre homes i dones per feines d’igual valor. Això suposarà que les empreses amb més de 100 treballadors hauran d’ajustar les polítiques de retribució per complir aquesta normativa, que busca eradicar les bretxes salarials de gènere.
En aquest sentit, l’empresa TÜV SÜD, líder en inspecció, assaigs i certificació, destaca que la nova normativa obliga, entre altres mesures, a publicar informació salarial en els processos de selecció, garantir el dret dels empleats a accedir a dades sobre nivells retributius i corregir diferències salarials superiors al 5% que no es puguin justificar objectivament.
Així mateix, les empreses han d’elaborar informes detallats sobre la bretxa salarial de gènere, establir sistemes de valoració de llocs basats en criteris objectius i traçables, i adaptar els seus processos de selecció per evitar biaixos i promoure la transparència. Aquestes mesures busquen reforçar l’equitat interna i la confiança dins les organitzacions.
En aquest context, TÜV SÜD ha desenvolupat la Diagnosi de compliment legal de la Llei de Transparència Salarial 2026. Aquest servei permet a les empreses avaluar la seva situació actual, identificar riscos d’incompliment i traçar un full de ruta personalitzat segons la mida, l’estructura i el nivell de maduresa en matèria de transparència retributiva.
“Una oportunitat”
Lourdes Mora, Business Line Manager de TÜV SÜD Iberia, va destacar que “aquesta directiva no s’ha d’enfocar únicament com una obligació legal, sinó com una oportunitat de diferenciació i competitivitat, reforçant la millora organitzacional, la transparència, l’equitat interna i la confiança dins de l’organització”.
Per fer-ho, l’eina de diagnosi analitza aspectes clau com els processos retributius, l’estructura salarial, els sistemes de classificació professional, els processos de selecció i promoció i els mecanismes per detectar, justificar i corregir possibles desigualtats salarials.
La normativa també estableix que les empreses han de definir i comunicar de manera clara els seus criteris salarials. Segons TÜV SÜD, una preparació adequada serà fonamental per evitar sancions, reduir riscos de reputació i garantir el compliment dels principis d’igualtat establerts per la llei.
A més, la publicació de rangs salarials a les ofertes d’ocupació i la preparació de nous sistemes de ‘reporting’ retributiu són algunes de les mesures que hauran d’implementar les empreses per ajustar-se a les exigències de la directiva europea.
Obligació estratègica
Amb aquesta nova legislació, la transparència salarial es converteix en una obligació estratègica per a les organitzacions. Des de TÜV SÜD recomanen a les empreses començar com més aviat millor amb un diagnòstic intern que permeti definir un pla d’acció per complir amb la normativa, millorar la seva competitivitat i atraure talent.
La normativa, que afecta principalment empreses amb més de 100 treballadors, és vista com un pas decisiu per garantir la igualtat de gènere a l’àmbit laboral, promovent l’equitat salarial i l’eliminació de barreres discriminatòries en els processos de selecció i promoció.
Amb l’entrada en vigor d’aquesta directiva, Espanya se suma a l’esforç europeu per garantir la igualtat retributiva, un objectiu que no només té implicacions legals, sinó també socials i econòmiques, en fomentar més cohesió i sostenibilitat en el mercat laboral.