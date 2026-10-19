Les dificultats per portar la IA a producció estan impulsant les consultores a reforçar els serveis d’implantació i adopció tecnològica. Accenture, Hiberus i Docenteo són algunes de les companyies que estan adaptant la seva activitat a les noves demandes empresarials.
Només el 25% de les organitzacions ha aconseguit portar a producció almenys el 40% dels seus experiments amb intel·ligència artificial, segons l’informe State of AI in the Enterprise 2026, elaborat per Deloitte. La xifra evidencia la distància que encara hi ha entre l’experimentació amb aquesta tecnologia i la seva incorporació als processos de negoci.
L’expansió de la IA està impulsant canvis en els serveis de les consultores tecnològiques. Tot i que el desenvolupament de prototips i proves de concepte s’ha simplificat, les empreses continuen trobant obstacles per integrar aquestes solucions en els seus sistemes, treballar amb dades fiables i aconseguir que els equips les utilitzin. Davant d’aquesta situació, les consultores estan ampliant els seus serveis més enllà de l’assessorament i el desenvolupament tecnològic per assumir un paper més important en l’execució dels projectes.
El 2025, Accenture va anunciar la creació de Reinvention Services, una unitat que agrupa les seves capacitats d’estratègia, consultoria, tecnologia i operacions per impulsar la transformació empresarial mitjançant la intel·ligència artificial. A Espanya, Hiberus ha reforçat la seva estratègia «Beyond Consulting» amb l’entrada al capital de Valhalla, una operació orientada a ampliar les seves capacitats d’acompanyament, des de l’estratègia fins a la implantació tecnològica.
Per la seva banda, Docenteo, una empresa espanyola nascuda el 2024 i especialitzada en intel·ligència artificial i anàlisi de dades, travessa una etapa de creixement orgànic ràpid, impulsada per un model de servei centrat en l’adopció real de la tecnologia. El seu enfocament va més enllà de la implantació de solucions, ja que s’integra directament amb els equips dels clients i prioritza la transferència de coneixement perquè les organitzacions desenvolupin capacitats pròpies i guanyin autonomia.
Aquest canvi també està modificant els criteris amb què les empreses avaluen les seves inversions en IA. Més enllà del compliment dels terminis i dels pressupostos, guanyen pes els indicadors relacionats amb l’impacte operatiu, com ara la reducció dels temps de treball, l’automatització de tasques, la millora de les previsions i el grau d’adopció de les eines d’intel·ligència artificial.
L’evolució dels serveis de consultoria reflecteix una nova prioritat empresarial: traslladar la intel·ligència artificial dels entorns de prova als processos quotidians. En aquest escenari, les consultores estan ampliant el seu paper en la integració tecnològica i l’acompanyament dels equips, en un mercat en què l’èxit dels projectes depèn cada vegada més de la seva adopció i dels resultats que generen.