La indústria espanyola de l’automòbil afronta una etapa de transformació marcada per l’electrificació, la digitalització i la creixent competència internacional, en un moment en què el superàvit comercial de vehicles ha descendit fins als 10.190 milions d’euros el 2025, el nivell més baix des del 2009.
Així ho explica la segona edició de l’informe sectorial sobre l’automoció a Espanya, elaborat per la Comissió d’Indústria del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Madrid (COIIM), en col·laboració amb Repsol, que analitza els principals desafiaments d’un sector en què Espanya ocupa la segona posició europea i la novena mundial en producció de vehicles.
L’estudi posa de manifest el retrocés del saldo comercial positiu de vehicles, que ha passat dels 18.843 milions d’euros el 2023 als 15.991 milions el 2024 i als 10.190 milions el 2025. Aquesta evolució coincideix amb una reducció de les exportacions cap a Europa i un increment de les importacions, així com amb una caiguda del 4,3% en la fabricació nacional, que es va situar en 2,27 milions de vehicles l’any passat.
D’aquesta producció, prop d’1,95 milions d’unitats, el 85,8% del total, es van destinar als mercats exteriors, fet que reflecteix la importància de l’activitat exportadora per a l’automoció espanyola. Alhora, les matriculacions de turismes al mercat nacional van créixer un 12,9%.
L’AVANÇ DE L’ELECTRIFICACIÓ
En paral·lel, el sector avança en el seu procés d’electrificació. Segons les dades de l’ANFAC recollides a l’informe, la quota de turismes elèctrics de bateria i híbrids endollables va passar de l’11,4% el 2024 al 19,6% el 2025 i va assolir el 22,6% acumulat fins a l’agost del 2026.
Tanmateix, també assenyala que la consolidació d’aquestes tecnologies dependrà de factors com el preu dels vehicles, la disponibilitat de models competitius i el desenvolupament d’una xarxa de recàrrega suficient i fiable.
TECNOLOGIA PRÒPIA
Més enllà de l’electrificació, els enginyers industrials adverteixen que la transformació de l’automòbil està donant un protagonisme creixent al programari, l’electrònica, la intel·ligència artificial, la connectivitat, la ciberseguretat i les tecnologies de bateries. Per això, consideren fonamental que Espanya reforci les seves capacitats en aquests àmbits per mantenir la competitivitat i conservar activitats d’enginyeria, recerca i desenvolupament d’alt valor afegit.
«Espanya no es pot conformar amb fabricar vehicles. Hem d’aconseguir que una part cada vegada més gran de l’enginyeria, la tecnologia i el valor afegit de la nova automoció es desenvolupi aquí», va assenyalar Manuel Soriano Baeza, president de la Comissió d’Indústria del COIIM.
El document també planteja la necessitat d’abordar una transició multitecnològica, en què els combustibles renovables puguin tenir un paper complementari a l’electrificació, especialment en el parc automobilístic existent i en aquells usos en què la substitució per tecnologies elèctriques resulti més complexa.