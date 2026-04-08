La Fundació Mundial de la Felicitat a Espanya se suma a la Carta de la Diversitat com a eix de benestar

La Fundació Mundial de la Felicitat a Espanya ha formalitzat la seva adhesió a la Carta de la Diversitat, una iniciativa impulsada per la Fundació Diversitat, amb l’objectiu de promoure entorns més inclusius, equitatius i diversos, on el benestar i la felicitat de les persones ocupin un lloc central.
L’entitat va explicar que, en un context en el qual les organitzacions afronten el repte de construir cultures més humanes i sostenibles, la diversitat, l’equitat i la inclusió es consoliden com a factors determinants per al benestar individual i col·lectiu.
Amb aquesta adhesió, la Fundació Mundial de la Felicitat a Espanya va assenyalar que reafirma el seu compromís amb la creació d’espais on totes les persones puguin desenvolupar-se plenament, independentment del seu sexe, identitat o expressió de gènere, orientació sexual, origen racial o ètnic, nacionalitat, religió o conviccions, edat, discapacitat, estat de salut, situació socioeconòmica o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.”
En aquest marc, totes dues organitzacions col·laboraran per a donar a conèixer la Carta de la Diversitat entre les empreses vinculades a la Fundació Mundial de la Felicitat a Espanya, promovent la integració de polítiques de diversitat, equitat i inclusió. Una iniciativa que parteix d’una convicció compartida: diversitat i felicitat estan profundament interconnectades i són clau per a construir entorns laborals més saludables.
La Carta de la Diversitat, promoguda per la Fundació Diversitat, recull deu principis fonamentals que conviden a les organitzacions a avançar cap a models més inclusius, contribuint així a una societat més justa, cohesionada i pròspera: sensibilitzar sobre igualtat i diversitat en l’entorn laboral, avançar cap a una plantilla diversa, promoure una cultura inclusiva, considerar la diversitat en totes les polítiques de gestió de persones, impulsar polítiques de conciliació de la vida personal i professional, reconèixer i valorar la diversitat també entre clients, comunicar internament el compromís amb la diversitat, transmetre aquest compromís a proveïdors i col·laboradors, compartir aquest enfocament amb altres entitats i xarxes i difondre els avanços i bones pràctiques en matèria de diversitat i inclusió.
En aquesta línia, Teresa Viejo, presidenta de Fundació Diversitat, ha assenyalat que “la diversitat no és només un valor social, és una condició necessària per a construir entorns on les persones puguin sentir-se reconegudes, respectades i, en conseqüència, més felices. Les organitzacions que aposten per la inclusió estan establint les bases d’un benestar real i sostenible”.
Per part seva, Raúl Varela Barros, director general de la Fundació Mundial de la Felicitat a Espanya va destacar que “la felicitat no pot entendre’s sense inclusió. Promoure la diversitat i l’equitat en les organitzacions és essencial per a generar entorns on les persones puguin aportar el millor de si mateixes i desenvolupar-se plenament. Aquesta adhesió representa un pas més en el nostre compromís amb una societat més conscient, inclusiva i feliç”.
Amb aquesta adhesió, la Fundació Mundial de la Felicitat a Espanya, que compta amb una àmplia xarxa d’empreses i organitzacions, es compromet a fomentar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral per a les dones i col·lectius històricament discriminats, com les persones amb discapacitat, persones migrants i refugiades, LGTBI+, joves i sènior, en coherència amb la planificació estratègica de l’entitat respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.
La incorporació de la Fundació Mundial de la Felicitat a Espanya a la Carta de la Diversitat reforça la idea que el benestar i la felicitat no són només objectius individuals, sinó el resultat d’entorns inclusius on cada persona té el seu lloc.
Totes dues organitzacions coincideixen en la necessitat de continuar impulsant iniciatives que situïn a les persones en el centre, promovent cultures basades en el respecte, la igualtat d’oportunitats i la valoració de la diferència com a motor de progrés.