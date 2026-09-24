La Fundació Cofares ha celebrat el seu I Summit «Experts en Salut» sota el títol «Salut mental i acompanyament emocional des de la farmàcia», en el marc del «Dia Mundial del Farmacèutic 2026».
L’acte ha comptat amb l’obertura institucional d’Eduardo Pastor, president de Cofares i de la seva Fundació, juntament amb Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, i amb un panell d’experts format per Juan López-Belmonte, president de ROVI; Raúl Díaz-Varela, president de Kern Pharma; Juan Abarca, president d’HM Hospitales, i Andoni Lorenzo, president del Fòrum Espanyol de Pacients (FEP).
La jornada s’emmarca en un context en què la salut mental i el benestar emocional s’han consolidat com un dels principals reptes sociosanitaris. De fet, segons les dades actualitzades de l’últim Informe Anual del Sistema Nacional de Salut elaborat pel Ministeri de Sanitat, el 34% de la població espanyola pateix algun problema de salut mental.
Durant la seva intervenció, Eduardo Pastor ha reivindicat el paper indispensable de l’ecosistema de Cofares en aquest àmbit: «Som un pilar de cohesió social per garantir l’accés equitatiu als tractaments arreu del territori. A més, comptem amb una xarxa de prop de 12.000 socis les farmàcies dels quals actuen com a espais de salut segurs i com a primer punt de contacte amb el sistema sanitari, fet que ens converteix en agents essencials per a la detecció precoç dels problemes de salut mental».
Juan López-Belmonte (ROVI) ha assenyalat que «la salut mental exigeix respostes compartides i treballar en col·laboració». I ha afegit: «La cooperació entre administracions, professionals sanitaris, pacients, comunitat científica i indústria és essencial per construir un sistema més integrat i centrat en la persona».
Per la seva banda, Raúl Díaz-Varela (Kern Pharma) ha indicat que «quan parlem de salut mental, molts tractaments són crònics i la seva interrupció pot tenir conseqüències tant a escala clínica com social». «Per això, des de Kern Pharma impulsem els medicaments genèrics com una eina clau per garantir la continuïtat terapèutica, ja que ajuden els pacients a accedir als tractaments i mantenir-los al llarg del temps», ha assenyalat.
D’altra banda, Juan Abarca (HM Hospitales) ha exposat que a HM Hospitales entenen que «la salut mental no es pot abordar de manera aïllada». «Per això hem desenvolupat un model assistencial integrat en què Psiquiatria treballa de manera coordinada amb Neurologia, Neuropsicologia, Psicologia Clínica, Neurofisiologia i altres especialitats, quan és necessari», ha indicat.
Finalment, Andoni Lorenzo (FEP) ha afirmat que «hem avançat en la idea de situar el pacient al centre, però encara hi ha una distància important entre escoltar el pacient i fer-lo realment partícip de les decisions».
Amb aquesta primera edició del Summit «Experts en Salut», la Fundació Cofares consolida un espai de reflexió i col·laboració orientat a promoure solucions compartides davant dels grans reptes sanitaris i socials, situant la farmàcia com un aliat estratègic en l’acompanyament emocional de la població.