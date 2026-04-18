La Fundació Alcohol i Societat (FAS) ha destacat la importància de la constància, proximitat i compromís de tots els agents implicats en la creació d’entorns protectors per als joves per a prevenir el consum d’alcohol en menors. Va incidir en què l’acompanyament i la responsabilitat són claus en la prevenció, així com l’establiment de límits clars i coherents, que actuen com a eines educatives útils.
L’última Enquesta sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris (ESTUDES 2025), presentada pel Ministeri de Sanitat i la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, ha registrat una disminució en el percentatge de joves que reporten haver consumit alcohol, tant en algun moment de la seva vida com en els últims 12 mesos i en l’últim mes. Encara que aquestes dades apunten a una evolució positiva, la fundació va assenyalar que, malgrat aquesta millora, la prevenció del consum d’alcohol en menors continua sent un desafiament important en la societat espanyola.
Un altre dels aspectes essencials que cita és la comunicació oberta i sincera, ja que facilita l’accés a informació clara i contribueix a la presa de decisions més informades per part dels adolescents. A més, des de l’entitat se subratlla la necessitat d’evitar missatges contradictoris, assegurant una coherència en l’entorn familiar i educatiu.
Va recordar que l’educació emocional i les habilitats socials també es consideren fonamentals en la prevenció, ajudant els joves a gestionar la pressió del grup, identificar situacions de risc i expressar límits de manera assertiva. Igualment, va subratllar la importància de promoure alternatives d’oci saludable per als adolescents, impulsant activitats en les quals l’alcohol no jugui un paper central.
La directora de Relacions Institucionals de la Fundació Alcohol i Societat, Silvia Jato, ha assenyalat que “les dades reflecteixen una evolució positiva, però també ens recorden que la prevenció continua sent prioritària i que requereix de constància, proximitat i un compromís compartit entre famílies, docents, administracions i entitats socials”.
A través d’iniciatives com el programa ‘Menors ni una Gota’, o diferents accions de sensibilització dirigides a famílies i comunitat educativa com el documental ‘Una Conversa Pendent. Menors i Alcohol’, disponible en el seu web i canals digitals, la Fundació afirma mantenir la seva aposta per una prevenció basada en evidència, educació i conscienciació.