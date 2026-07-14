‘Petits pel Mar’, el projecte educatiu de sensibilització escolar organitzat per l’Associació Oceavida i impulsat per la Bluewave Alliance (BWA), ja ha conscienciat més de 7.000 escolars sobre la importància de conservar els mars i els oceans i protegir-ne la biodiversitat. La iniciativa, que porta l’alfabetització oceànica a les aules de centres educatius de tot Espanya, ja suma dues edicions i, durant el 2026, ha format 4.380 infants de 35 escoles d’Astúries, Catalunya i Madrid.
El programa ha estat dissenyat per l’etòleg especialitzat en mamífers marins i divulgador Àlex Avello, també cofundador d’Oceavida, que apropa a l’alumnat el paper fonamental de l’oceà com a regulador del clima i pulmó del planeta, així com els principals desafiaments que amenacen la seva conservació, com ara la sobrepesca, l’abocament de plàstics, la contaminació acústica i les males pràctiques turístiques. A més de transmetre coneixements científics, les sessions fomenten hàbits responsables, desperten una major consciència ambiental i mostren la importància de l’acció col·lectiva per protegir el medi marí.
La Bluewave Alliance, impulsada per ISDIN, col·labora amb l’Associació Oceavida en la promoció i el desenvolupament de ‘Petits pel Mar’, una iniciativa que aspira a arribar als centres d’Educació Primària de tot el país. «Volem comptar amb una xarxa d’educadors i educadores marins a totes les comunitats autònomes d’Espanya, amb el propòsit d’apropar el coneixement i el compromís amb el medi marí a tots els nens i nenes del país», destaca Àlex Avello. La Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient de l’Ajuntament de Gijón també dona suport al projecte a Astúries.
Reconeixement
El projecte ‘Petits pel Mar’ ha estat reconegut per la Comissió Europea, que l’ha incorporat a la seva Mission Charter com una de les iniciatives destacades per la seva contribució a la conscienciació sobre la conservació marina. Així mateix, forma part dels recursos educatius de la Xarxa d’Escoles Blaves d’Europa, reforçant el seu propòsit d’apropar aquest coneixement a les aules i implicar tota la comunitat educativa en la conservació del medi marí.
«L’educació és una eina fonamental per generar una relació més conscient i responsable amb l’oceà. Quan apropem aquest coneixement als infants des de ben petits, els donem l’oportunitat de comprendre els reptes ambientals actuals i d’entendre com les seves accions poden contribuir a la conservació i regeneració dels ecosistemes marins», subratlla Cristina Gual, responsable de Màrqueting i Comunicació de la Bluewave Alliance.
Cada any, la Bluewave Alliance promou iniciatives per a la protecció i restauració dels mars i oceans. A més de programes educatius i de sensibilització com ‘Petits pel Mar’, l’aliança participa en la restauració d’ecosistemes clau, com les praderies de posidònia, i duu a terme accions de recollida de plàstics al litoral, en col·laboració amb diferents entitats.
A través d’aquestes iniciatives, la Bluewave Alliance fomenta la col·laboració entre científics, institucions, organitzacions ambientals i empreses per impulsar solucions que contribueixin a la recuperació i regeneració dels ecosistemes marins.