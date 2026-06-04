Jiménez qualifica de “proteccionista” i “viable” la proposta de LaLiga sobre l’inici del curs 26-27

L’exfutbolista Roberto Jiménez, responsable de l’Oficina del Jugador de LaLiga, ha qualificat com a “proteccionista” i “viable” la proposta de la patronal de clubs als sindicats per a l’inici de la temporada 2026-27 el cap de setmana del 14 al 16 d’agost, i que compleix “íntegrament” amb el descans fixat en el conveni col·lectiu.
Roberto Jiménez, que va militar en l’Atlètic de Madrid, Benfica, Olympiacos, Espanyol i Alabès, entre altres clubs, lidera l’Oficina del Jugador de LaLiga des de desembre de 2025, fa ara sis mesos. Aquest àrea pretén enfortir la relació amb els futbolistes i els seus representants, així com per a impulsar iniciatives orientades al seu benestar, desenvolupo professional i acompanyament.
A més, aquesta oficina actua com a punt d’interlocució amb associacions i organismes vinculats al col·lectiu de jugadors. “Ha estat una temporada molt exigent i, alhora, molt il·lusionant. Hem pogut visitar pràcticament a la meitat dels vestuaris de LaLiga, la qual cosa ens ha permès no sols explicar-los als jugadors tots els projectes que tenim per a ells, sinó més important encara, recollir de primera mà les seves opinions, inquietuds i sensibilitats que tenen envers LaLiga”, va resumir en declaracions a Europa Press.
Jiménez va revelar que aquesta setmana han estat en la seu de LaLiga amb diversos jugadors que han participat de ‘Global Players Program’. “Alguns d’ells acabats de retirar i molts altres encara en actiu, als quals aquest programa de LaLiga Business School -exclusiu per a futbolistes- els serveix per a orientar la seva carrera i les seves capacitats més enllà dels terrenys de joc”, va comentar.
D’aquest primer mig any en el càrrec, va destacar el projecte de LaLiga Season Recap 26, amb el qual han recopilat les dades i moments més destacats de cadascun dels jugadors de LaLiga en un vídeo personalitzat amb una cançó original que va compondre Myke Towers per a l’ocasió. “Com va sorgir? A mode de reconeixement per tot el que ens han fet gaudir en tota aquesta passada temporada, i que als futbolistes els serveixi també per a connectar amb els seus aficionats”, va explicar.
Per a la pròxima temporada, l’oficina ha iniciat ja el projecte ‘Player Care&Engagement’, que ajudarà als clubs amb el desenvolupament i professionalització d’estructures de suport i atenció al futbolista. “Aquest projecte segur que servirà per a millorar el benestar dels jugadors en la seva vida diària fos dels terrenys de joc”, va indicar.
“El principal objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que seguir el més a prop possible dels jugadors, consolidant una relació el més pròxima, transparent i eficaç possible amb ells, així com amb la resta d’organismes al voltant. Començant per la confecció del calendari per a la pròxima temporada 2026-27, sense anar més lluny”, va afegir.