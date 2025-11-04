Jaime de los Santos reivindica en el seu nou llibre sobre Caravaggio a les dones “com a pilar fonamental de gairebé tot”

El sotssecretari d’Educació i Igualtat del PP, diputat, historiador i escriptor, Jaime de los Santos, va reivindicar aquest dilluns en el seu nou llibre ‘L’evangeli segons Caravaggio’ a les dones “com a pilar fonamental de gairebé tot”.
De los Santos va presentar aquest dilluns el seu nou llibre ‘L’evangeli segons Caravaggio’ de l’editorial Contrallum, a la Sala Verda dels Teatres del Canal, on va reivindicar el paper “fonamental” de les dones com Constança Colonna, la protectora de Michelangelo Merisi dona Caravaggio.
La novel·la relata la vida de Caravaggio “un geni”, segons De los Santos, qui va matar al proxeneta de les seves dues millors amigues, a les quals va usar com a models per a algunes de les seves obres més belles i va haver de fugir de Roma. A partir d’aquí, segons el diputat, se li va construir una biografia plena de falsedats.
Els Colonna van ser els grans protectors. Una de les cinc grans famílies italianes, va explicar De los Santos. “Constança es va convertir en la protectora de Caravaggio en la distància perquè no se sabés”, va explicar.
De los Santos va començar a documentar-se sobre la protectora de Caravaggio i va assegurar que “he pogut somiar” perquè “era una dona que llegia a Santa Teresa de Jesús, que era d’una modernitat absoluta”.
Així, es va preguntar “com pot ser que la família que més li protegeix és la que mai li encarrega una pintura”. “Quin sensible és Colonna per a entendre que aquest xaval és un geni de deu anys, perquè com poc és una gran i és el pilar de Caravaggio” i per això “reivindico les dones com a pilar fonamental de gairebé tot”, va assenyalar. “Avui Caravaggio retrataria la veritat original amb una mirada neta. I continuaria reflectint a les esclaves que perviuen avui dia en ple segle XXI”, va sentenciar.
D’altra banda, l’altra figura que destaca el llibre és el gran cineasta Pier Paolo Pasolini, qui buscava als protagonistes de les seves pel·lícules en els barris més degradats de Roma. Una mirada per a canviar el món i que els porta a ser grans incompresos, segons va relatar De los Santos. “Era amic de Maria Callas i la mirava embadalit”, va afegir. “Avui Pasolini, veient segons quines coses, s’entristiria perquè més que comunista era molt tòpic”, va remarcar. “Tant Caravaggio com Pasolini retratarien avui com és la rebotiga de la vida”, va agregar.
VÍCTIMES DE TRÀFIC
El llibre mostra a unes dones fortes que es van veure obligades a mercadejar amb els seus cossos, una xacra que, com va destacar el diputat, encara avui dia moltes dones pateixen.
La novel·la està ambientada en moments clau de la història de la humanitat i en ella De los Santos ha intentat convertir en paraules les experiències més traumàtiques de les víctimes de tràfic, com ho van ser les protagonistes del llibre, per al que el diputat s’ha reunit amb víctimes que avui treballen en Apramp, l’associació per a l’assistència integral per a víctimes del tràfic.
A l’acte van acudir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i alguns càrrecs del partit, els qui van abrigallar al seu company De los Santos en la presentació del seu llibre.