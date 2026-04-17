Isdin va informar aquest dimarts que, com a laboratori internacional líder en fotoprotección i dermatologia, es consolida per dotzè any consecutiu com fotoprotector oficial del Barcelona Open Banc Sabadell–73è Trofeu Conde de Godó, que se celebra del fins al 19 d’abril a la ciutat comtal, i al costat del tennista Martín Landaluce ha conscienciat sobre això als ‘ballkids’. Amb aquesta aliança, Isdin va assegurar que continua reforçant el seu “compromís amb la salut de la pell, conscienciant sobre la importància de la fotoprotección durant la pràctica d’activitats esportives a l’aire lliure, així com en el dia a dia”.
Una de les iniciatives impulsades per Isdin en el marc del torneig ha estat una masterclass de tennis i fotoprotección de la mà del tennista Martín Landaluce, que ha format als ‘ballkids’. En una jornada lúdica, els aplegapilotes del torneig pelotearon amb un dels seus ídols, que a més els va recordar la importància de protegir-se del sol.
Enguany, en el Comte de Godó torna a participar Carlos Alcaraz, actual ‘número 2’ en el rànquing ATP i possible ‘número u’ si es proclama guanyador del torneig. El tennista rep el suport del laboratori des dels 15 anys, i en 2022 va ser nomenat ambaixador de Isdin per a unir forces en la conscienciació sobre la fotoprotección.
“Accions com les que realitzem en l’àmbit esportiu són molt importants per a conscienciar sobre els efectes que té el sol després de llargues hores d’exposició. Tenir una bona rutina de fotoprotección resulta fonamental per a evitar efectes nocius com el fotoenvelliment prematur o el càncer de pell”, destaca Juan Naya, CEO de Isdin.
Un futur sense càncer de pell
L’aliança entre Isdin i el Trofeu Conde de Godó es remunta també a l’any 2015. L’objectiu és conscienciar sobre la importància del mal solar i promoure la fotoprotección, especialment durant la pràctica esportiva a l’aire lliure.
A més de comptar amb Carlos Alcaraz i Martín Landaluce com a ambaixadors de marca, Isdin continua apostant per la col·laboració amb altres talents, com a Mirra Andreeva, jove promesa del tennis internacional. Comptar amb la veu d’aquests referents resulta clau per a conscienciar a les noves generacions sobre la importància d’establir uns bons hàbits de fotoprotección per a gaudir d’una bona salut en el futur, ja que segons dades de l’Associació Espanyola de Dermatologia i Venerología (AEDV), el 80% del mal solar es rep abans dels 18 anys.
Més enllà de les competicions esportives, Isdin anualment impulsa altres projectes orientats a la conscienciació i prevenció del càncer de pell, com les expedicions a Moçambic o la campanya de fotoprotección per a famílies, mitjançant les quals reforcen el seu compromís amb la recerca i l’educació en salut cutània per a inspirar un futur sense càncer de pell.