Indra diu que l’anàlisi de la integració d’Escribano “segueix el curs”

Indra va assegurar aquest dijous que l’anàlisi de la potencial operació d’integració amb Escribano Mechanical & Engineering “segueix el curs” i “tots els òrgans de govern d’Indra Group continuen operant amb normalitat”.
Indra va remetre un comunicat a la CNMV en què dona per fet que la possible fusió amb Escribano es manté en peu, després d’informacions publicades aquesta setmana en què s’apunta a una petició de Moncloa que es paralitzin les negociacions pel conflicte d’interès que el president, Ángel Escribano, sigui propietari amb el seu germà de l’empresa que vol absorbir.
Al mateix temps que la comunicació a la CNMV, Indra va difondre una nota de premsa en què també surt al pas de les notícies que apunten que el Govern hauria demanat a Ángel Escribano que renunciï al càrrec per aquest mateix assumpte.
Després de desmentir en un comunicat remès a Bloomberg que algú li hagi demanat dimitir, el president va afirmar al comunicat a tots els mitjans que reafirma la seva “determinació de continuar treballant en la construcció d’una Indra més forta i sòlida, amb uns resultats, cartera i posició financera que avalen el rumb seguit i el suport total del consell d’administració i els seus accionistes”.
Així mateix, va subratllar que continua “centrat en el desenvolupament del pla estratègic d’Indra, treballant activament en la identificació i la construcció d’aliances industrials i tecnològiques que reforcin el creixement, la capacitat industrial i la creació de valor a llarg termini del grup”.
“Fa unes setmanes, Ángel Escribano ha complert un any com a president d’Indra, i en aquests mesos s’ha avançat decididament en el compliment del que estableix el pla estratègic ‘Leading the Future’, ratificat per la Junta General d’Accionistes i el consell d’administració. Aquest és el compromís d’Indra Group: construir capacitats industrials, enfortir l’ecosistema espanyol i crear valor sostenible per als accionistes i per a Espanya”, conclou el comunicat.