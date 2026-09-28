INCAPTO ha informat que aposta pel canal Horeca amb el llançament d’INCAPTO ST1, la seva nova cafetera superautomàtica per a grans cadenes hoteleres, restaurants, cafeteries i fleques. La màquina, amb quatre tremuges d’1 quilo per a cafè en gra d’especialitat, permet simplificar l’operativa darrere la barra i reduir la dependència de personal especialitzat, així com revertir l’ús de càpsules.
Segons ha informat, la cafetera ST1 —acrònim de ‘Supertradicional’— prepara fins a 800 cafès exprés al dia (15 per segon) i permet incorporar més de 40 receptes personalitzades, fet que amplia l’oferta dels establiments. Així, garanteix un cafè d’especialitat de qualitat als negocis amb una demanda elevada, optimitzant el servei i millorant l’experiència final del consumidor, que cada vegada busca opcions més variades. En aquesta línia, també diversifica l’oferta de cafè, ja que pot incloure quatre perfils diferents de gra.
La innovació d’INCAPTO per al canal Horeca respon a un dels principals reptes dels negocis d’hostaleria i restauració: homogeneïtzar el servei de cafè, oferint sempre la mateixa consistència i qualitat amb independència del barista que es trobi darrere la barra. Gràcies a l’automatització, qualsevol membre del personal pot servir el millor cafè d’especialitat acabat de moldre en hotels, restaurants, fleques i establiments Quick Service Restaurant (QSR).
La sostenibilitat és un altre dels pilars fonamentals de la ST1. A més de substituir les cafeteres de càpsules, reduint els residus associats a aquest tipus de formats (alumini i plàstic), compta amb un sistema de dosificació, de manera que només utilitza la quantitat de cafè necessària per a cada preparació, minimitzant les minves fins a un 25%.
«La ST1 neix amb l’objectiu d’ajudar els negocis a oferir un cafè de qualitat d’una manera més eficient, senzilla i responsable, reduint la pèrdua de producte, optimitzant l’ús dels recursos en cada preparació i potenciant l’augment del tiquet mitjà gràcies a una oferta més àmplia de receptes. Amb aquest desenvolupament in-house, reforcem la nostra aposta en HORECA, una de les palanques estratègiques de creixement de la nostra companyia», ha detallat Francesc Font, cofundador i co-CEO d’INCAPTO.
A més de les seves prestacions tècniques, la ST1, que combina l’eficiència d’una cafetera automàtica amb l’estètica i la qualitat d’una de tradicional, ofereix opcions de personalització per adaptar la màquina a la identitat visual i l’entorn de cada establiment.
MÀQUINES CONNECTADES
La ST1 s’integra amb l’ecosistema tecnològic d’INCAPTO a través de la plataforma CAAS (Coffee as a Service), que connecta totes les seves màquines mitjançant tecnologia IoT per monitorar-ne l’ús i automatitzar processos.
Aquesta connectivitat permet controlar en temps real l’estoc de cafè de cada establiment i generar alertes de reposició quan és necessari. A més, les dades recopilades faciliten una anàlisi mensual del consum i de les necessitats d’abastiment de cada màquina, afavorint una gestió més àgil i eficient del servei.
Dins de la seva oferta, INCAPTO compta amb nou varietats de cafè d’origen procedents de diferents països, entre els quals Brasil, Colòmbia, Perú, Guatemala, Mèxic, Etiòpia, Rwanda, Sumatra i Burundi. Cadascuna presenta un perfil aromàtic propi, amb notes que van del cacau, el caramel i els fruits secs a matisos cítrics, florals o de fruits vermells.
Actualment, INCAPTO treballa amb establiments del sector hoteler i de la restauració, entre els quals hi ha l’Hilton Diagonal Mar, Renaissance, The Hoxton, l’Hotel Balmes, l’Hotel Monument i la Pastisseria Hofmann, tots a Barcelona, així com el Restaurant Lanto i Mint, ubicats a Barcelona i Granollers, respectivament. Així mateix, la companyia compta amb una àmplia presència comercial a Catalunya, Madrid, les Balears i el País Basc, a més d’operar en mercats internacionals com Lisboa i París.