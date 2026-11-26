Rendes sense actualitzar, cobraments pendents de conciliar, despeses sense registrar o contractes pròxims a venciment són alguns dels errors que poden afectar la rendibilitat de les carteres immobiliàries si no es revisen abans de finalitzar l’exercici. Davant la proximitat del 2027, la plataforma de gestió del lloguer homming identifica cinc aspectes clau que els gestors haurien de comprovar per evitar pèrdues econòmiques i començar el nou any amb els comptes ordenats.
La companyia, especialitzada en property management i que gestiona gairebé 100.000 unitats de lloguer a Espanya, adverteix que l’acumulació de tasques administratives i financeres pendents pot provocar desquadraments comptables, incidències amb propietaris i llogaters i una pèrdua d’eficiència en la gestió.
«El tancament de l’any és un dels moments en què els gestors poden aturar-se a revisar la seva operativa. I el que hi troben no sempre és còmode: contractes que vencen el primer trimestre, rendes pendents d’actualitzar, cobraments sense conciliar des de fa setmanes o documentació repartida entre correus electrònics, WhatsApp i carpetes», va explicar Jorge Montero, CEO i cofundador de homming.
CINC ASPECTES A REVISAR
Entre les principals recomanacions de homming hi ha comprovar la conciliació bancària per assegurar-se que tots els cobraments i pagaments estan correctament registrats i coincideixen amb els moviments dels comptes.
També aconsella revisar els venciments dels contractes i les dates d’actualització de les rendes, amb l’objectiu d’evitar incidències derivades de revisions fora de termini o de l’aplicació de criteris incorrectes.
La gestió documental constitueix una altra de les prioritats. Mantenir centralitzats i actualitzats els contractes, les factures i les comunicacions de cada immoble facilita el seguiment de les operacions i redueix els errors administratius.
A això s’hi suma la necessitat de registrar totes les despeses associades als immobles i revisar la facturació abans de tancar l’exercici, per evitar desquadraments i començar el 2027 amb la comptabilitat al dia.
«Un gestor que entra al gener amb l’operativa ordenada treballa la resta de l’any amb marge. El que no ho fa, passa el primer trimestre apagant focs», va assenyalar Montero.
En matèria de facturació, la companyia recomana seguir de prop els canvis en el calendari de VeriFactu, comprovar amb els proveïdors de programari que les seves solucions estan adaptades i fer proves d’emissió de factures, a més de reforçar la formació dels equips.
DIGITALITZACIÓ
Des de homming destaquen que l’automatització de tasques pot ajudar a evitar aquests problemes, especialment en un context de marges operatius ajustats i carteres immobiliàries cada vegada més àmplies. La plataforma disposa d’eines de conciliació bancària automàtica, actualització de rendes, avisos de venciments contractuals i centralització documental. A més, incorpora solucions d’intel·ligència artificial per consultar informació de les carteres, generar informes i processar factures, amb capacitat per detectar duplicats.
«Tot això no substitueix el gestor: li treu les tasques repetitives perquè dediqui el seu temps a allò que sí que requereix criteri», va concloure Montero.