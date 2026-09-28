Baraka Capital Group, S.L., davant la decisió de Crea Madrid Nuevo Norte de posar a la venda dues parcel·les a Las Tablas Oeste el pròxim mes de novembre, ha portat als tribunals l’acord de la Junta de Govern de la ciutat de Madrid que va aprovar definitivament els Estatuts de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Coordinació de «Madrid Nuevo Norte».
La companyia sol·licita l’anul·lació d’aquest acord en el procediment ordinari 377/2026, seguit davant el Tribunal d’Instància, Secció del Contenciós Administratiu, Plaça núm. 17. A més, Baraka ha requerit a la Junta de Compensació de Las Tablas que exigeixi a Crea Madrid Nuevo Norte que informi sobre els procediments judicials en curs que afecten, o poden afectar, la seva titularitat.
Baraka, juntament amb l’Associació de Reversionistes «No Abuso», reclama el reconeixement dels seus drets de reversió i la nul·litat de la novació, el 2018, del contracte de concessió del qual havia estat adjudicatària Crea Madrid Nuevo Norte, així com de l’escriptura de compravenda del desembre del 2024 per la qual es van transmetre a Crea Madrid Nuevo Norte aquestes parcel·les. Baraka i l’associació «No Abuso» denuncien que aquesta transmissió es va produir sense la preceptiva autorització del Consell de Ministres que exigeix l’article 135.3 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques.
El Grupo Baraka també ha sol·licitat a la Junta de Compensació de Las Tablas Oeste que reconegui el caràcter litigiós o controvertit de la titularitat de totes les finques de Madrid Nuevo Norte incloses en aquest àmbit. Per aquest motiu, reclama que aquestes finques s’assignin de manera fiduciària a l’Ajuntament de Madrid fins que es determini qui acredita un millor dret sobre aquestes.
Baraka destaca que, segons la jurisprudència, aquest pas és necessari per garantir la validesa dels projectes de reparcel·lació dels quatre àmbits de Madrid Nuevo Norte i adverteix que, en cas d’incompliment, exercirà l’acció pública per exigir el compliment de la legislació i de la normativa territorial i urbanística.