Grupo Azvi va tancar 2025 consolidant el seu creixement i fortalesa financera en superar per tercer any consecutiu els 1.000 milions d’euros de facturació i assolir un Ebitda de 72 milions, uns resultats que reflecteixen la solidesa del seu model de negoci i que la companyia ha fet públics coincidint amb la publicació de la seva Memòria Anual 2025.
Els resultats reflecteixen un model de negoci basat en l’especialització ferroviària, la diversificació geogràfica i la integració de capacitats d’enginyeria, construcció, transport, manteniment i operació d’infraestructures, que ha permès al grup mantenir una trajectòria de creixement sostingut en mercats estratègics.
Un dels fets més destacats de l’exercici es va produir en l’àrea de construcció. Azvi va assolir una contractació rècord de 1.300 milions, elevant la seva cartera fins a prop de 2.000 milions, impulsada per projectes estratègics a Espanya, Mèxic i Xile.
Entre les adjudicacions més rellevants figura el contracte per dissenyar i construir el tram ferroviari de 136 km entre Arroyo El Sauz i Nuevo Laredo, a Mèxic, per 516 milions, dins del corredor Saltillo–Nuevo Laredo. Així mateix, la companyia va obtenir a Suècia l’adjudicació del tramvia d’Uppsala, sota un model de contracte col·laboratiu i valorat en més de 450 milions.
Aquests contractes reforcen la posició de Grupo Azvi com un dels principals referents internacionals del sector ferroviari, una activitat estretament vinculada a la història i evolució de la companyia des dels seus orígens.
En el negoci concessional, Cointer va tancar l’exercici amb una cartera de 4.681 milions d’euros. Durant 2025, la companyia va fer també un pas estratègic a Xile després d’adjudicar-se dos projectes de concessió viària urbana a la regió del Biobío, que preveuen la construcció, conservació i explotació durant 20 anys de corredors de transport públic, amb inversions superiors als 172 milions cadascun.
La resta d’àrees d’activitat del grup —obres industrials, transport ferroviari, manteniment ferroviari i serveis urbans i medi ambient— també van registrar un creixement operatiu i financer significatiu durant l’exercici, reforçant la diversificació de la companyia i la seva capacitat per generar valor en diferents mercats.
La memòria anual també recull els avenços en matèria d’innovació, transformació digital i sostenibilitat. En aquest àmbit, Grupo Azvi ha elaborat el seu IV Pla de Reducció d’Emissions GEH 2026–2030, alineat amb l’Acord de París i amb l’objectiu corporatiu d’assolir la neutralitat climàtica el 2050.
Manuel Contreras Caro, president de Grupo Azvi, va manifestar que “no és casualitat haver arribat fins aquí, després de més de 150 anys d’història. El nostre model de negoci, basat en una especialització ferroviària d’alt valor afegit, combinant enginyeria, construcció i operació d’actius dins d’un marc de sostenibilitat, així com una adequada diversificació geogràfica i d’activitats, ha demostrat una notable capacitat d’adaptació i solidesa davant escenaris macroeconòmics complexos com l’actual”.
El màxim executiu de la companyia va subratllar especialment el paper de les persones com a principal motor del creixement del grup i va destacar que “són les nostres persones l’origen de la nostra fortalesa, l’impuls del nostre present i la garantia del nostre futur; les que fan realitat cada repte i les que mereixen tot el meu reconeixement i gratitud”.