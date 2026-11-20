Grupo Albia ha celebrat la tercera edició dels Premis Albia de Sostenibilitat, amb l’objectiu de reconèixer i visibilitzar iniciatives en matèria mediambiental, social i de bon govern que contribueixin a avançar cap a un futur més sostenible, així com impulsar l’intercanvi de bones pràctiques entre organitzacions de diferents sectors.
Aquesta tercera edició ha suposat un avenç significatiu en l’evolució d’aquests guardons, pioners en la indústria funerària, amb la incorporació de dues novetats importants. D’una banda, la nova categoria internacional reforça la projecció dels premis més enllà de les nostres fronteres i permet reconèixer iniciatives sostenibles desenvolupades en altres països.
De l’altra, el Laboratori d’Idees, una iniciativa adreçada a estudiants universitaris que busca fomentar la creativitat, la innovació i el talent jove, tot convidant-los a desenvolupar propostes que contribueixin a donar resposta als reptes ambientals actuals.
Durant la trobada, Daniel Palacios, director general de Grupo Albia, va destacar la contribució d’aquests guardons a l’impuls de la sostenibilitat en el sector funerari i va afirmar que «aquesta tercera edició representa un pas important en el nostre compromís per promoure un sector més sostenible, innovador i centrat en les persones. Volem que aquests premis continuïn sent un espai d’inspiració i col·laboració per avançar junts cap a un futur més responsable».
Per la seva banda, Carlos Gallego va assenyalar que «amb aquesta tercera edició, els Premis Albia de Sostenibilitat s’han consolidat com un punt de trobada per a organitzacions i professionals que comparteixen el compromís de generar un impacte positiu en l’entorn i en la societat. L’interès, la participació i la qualitat de les candidatures han tornat a demostrar que hi ha iniciatives reals i transformadores dins i fora del sector funerari».
En aquesta tercera edició, Gesit va rebre el premi a la millor iniciativa amb consciència mediambiental per la seva proposta de traslladar al sector funerari solucions de construcció sostenible, promovent una major eficiència en l’ús dels recursos i la reducció de l’impacte ambiental de les instal·lacions.
Per la seva banda, Fundación Cudeca va ser reconeguda amb el guardó a la millor innovació o ús de la tecnologia per un projecte pioner que integra sensors no invasius, dispositius intel·ligents i anàlisi de dades als domicilis de pacients que reben cures pal·liatives, cosa que permet anticipar riscos, millorar-ne la seguretat i afavorir una atenció més personalitzada i humana a la llar.
El premi a la millor iniciativa d’atenció i acompanyament emocional va recaure en Fundación Salud y Persona pel seu servei d’assistència psicològica especialitzada i d’urgència, orientat a acompanyar les famílies durant el dol i prevenir el desgast emocional dels professionals del sector funerari.
En la categoria de millor iniciativa o projecte amb impacte social, HOGAR SÍ es va endur el guardó pel seu projecte d’atenció pal·liativa i garantia de les últimes voluntats per a persones en situació de sensellarisme. La iniciativa, desenvolupada a Madrid, Múrcia i Còrdova, facilita l’accés a cures pal·liatives i acompanyament integral en entorns segurs, i garanteix el dret a rebre una atenció digna i a decidir sobre el final de la vida.
Finalment, Loop Biotech va rebre el premi a la millor iniciativa o projecte internacional per haver desenvolupat Loop Living Cocoon™, el primer taüt cultivat a partir de miceli de fongs i fibres de cànem reciclades. Aquesta alternativa 100% natural i biodegradable, que es descompon en aproximadament 45 dies, ja és present en més de 12 països i ha estat utilitzada per més de 5.000 famílies, contribuint a impulsar un model funerari més regeneratiu.
En el marc del Laboratori d’Idees, el projecte guanyador va ser «Círculo Albia – Flores que acompañan», desenvolupat per tres estudiants d’ESIC University. La seva proposta planteja donar una segona vida a les flors utilitzades en els serveis funeraris mitjançant la seva reutilització, donació o transformació en records amb valor emocional.
Així mateix, Grupo Albia va atorgar tres reconeixements honorífics per posar en valor la trajectòria de persones i organitzacions que destaquen per la seva contribució a la societat i a la cura de l’entorn: al Pacte Mundial de l’ONU Espanya, per la seva tasca en la promoció de la sostenibilitat empresarial i el seu impuls a la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l’activitat de les organitzacions; al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona), per la seva trajectòria en la protecció de l’entorn, la conservació de la biodiversitat i la lluita contra els delictes mediambientals, i, finalment, a Roberto Brasero, per la seva tasca de divulgació i sensibilització sobre el canvi climàtic.