Grupo Albia ha anunciat l’ampliació fins al pròxim 23 d’octubre del termini de participació en el Laboratori Universitari d’Idees, la nova categoria dels III Premis Albia de Sostenibilitat destinada a incorporar el talent jove i apropar els reptes de la sostenibilitat a les aules.
La iniciativa convida estudiants universitaris a aportar propostes innovadores i creatives que contribueixin a donar resposta a alguns dels principals desafiaments mediambientals i socials actuals. Tot i que el certamen està impulsat des del sector funerari, el Laboratori d’Idees està obert a plantejaments procedents de qualsevol àmbit que puguin servir d’inspiració i afavorir l’avanç cap a models més responsables.
«Els joves tenen una manera diferent d’observar els reptes actuals i una gran capacitat per plantejar solucions noves. Amb l’ampliació del termini, volem que més estudiants puguin compartir les seves idees i trobin en el Laboratori un espai per convertir-les en propostes concretes, viables i amb potencial de futur», ha assenyalat Carlos Gallego, director de Sostenibilitat, Comunicació i Màrqueting de Grupo Albia.
Les candidatures seran valorades per un comitè d’experts en sostenibilitat de Grupo Albia, que tindrà en compte aspectes com la innovació, la viabilitat, l’impacte potencial i la capacitat de la iniciativa per contribuir a un entorn més sostenible.
La proposta guanyadora rebrà el seu guardó durant la gala de lliurament dels III Premis Albia de Sostenibilitat, que se celebrarà al novembre a Madrid, a més d’una dotació econòmica de 1.000 euros. Els estudiants interessats poden consultar les bases i els requisits de participació a premiosalbiasostenibilidad.com.