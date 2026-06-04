Grup Albia revoluciona el sector funerari a Burgos amb innovacions pioneres

El Grup Albia, referent en el sector funerari a Espanya, ha posat en marxa importants innovacions en la reobertura de Albia Tanatori Crematori Burgos, un centre que ha remodelat i modernitzat completament en aquesta ciutat de Castella i Lleó.
El centre ha estat dissenyat per a garantir comoditat, privacitat i acompanyament personalitzat. En particular, la sala VIP ‘Luz del Record’ alberga un túmul digital pioner a nivell nacional i únic a Burgos, que permet projectar imatges de la persona morta sobre el cristall, segons l’elecció de la família.
Així mateix, l”Altar de Llum’, un túmul català transparent i elevat, ofereix “un comiat més humà, permetent la proximitat amb els sers estimats i optimitzant l’eficiència energètica en reduir la superfície a climatizar”.
Altres innovacions inclouen un columbari digital, que permet “experiències íntimes i personalitzades per a recordar als sers estimats, i la sala immersiva live, situada al costat del forn crematori, que ofereix projeccions temàtiques adaptables als desitjos de la persona morta i de la família”.
El centre també compta amb una sala infantil, pionera a Burgos, per a acompanyar als més petits durant el dol, i una sala multiconfessional, equipada per a cerimònies en streaming i rituals personalitzats segons les creences de cada família.
Quant a sostenibilitat i accessibilitat, Grup Albia va explicar que ha renovat les instal·lacions de cremació amb filtres que redueixen l’impacte ambiental, incorporat vehicles híbrids a la seva flota i creat un espai plenament accessible per a persones amb discapacitat física, visual i auditiva, en col·laboració amb ILUNION.
El director general de Grup Albia, Daniel Palacios, va afirmar que “la personalització i la tecnologia són cada vegada més valorades per les famílies i, per això, hem creat un espai únic, que reflecteix les nostres prioritats de confort, innovació i benestar”.
Per part seva, el gerent del centre, Israel Ávila, va afegir que Albia Tanatori-Crematori Burgos és “un projecte pensat per a respondre a les noves necessitats de la societat”. “Amb la incorporació de serveis com la sala immersiva, sala infantil i l’atenció emocional personalitzada, estem creant un espai on les famílies se senten acompanyades i recolzades en tot moment, en un entorn modern i acollidor”, va dir.