El Grup Espanyol de Pacients amb Càncer (GEPAC), amb el suport de la companyia global especialitzada en càncer BeOne Medicines, ha posat en marxa ‘Compte amb les Paraules’, una campanya de conscienciació social que convida a reflexionar sobre com es parla del càncer i anima a substituir el llenguatge bèl·lic per expressions més humanes, respectuoses i concordes amb la realitat de les persones amb càncer i el seu entorn més pròxim.
Per a això, la iniciativa incorpora una eina basada en tecnologia d’última generació i dissenyada específicament per a la campanya que identifica en les xarxes socials (X) l’ús de llenguatge bèl·lic i proposa alternatives més humanes. A més, convida a l’usuari a visitar una web informativa (‘https://gepac.es/cuidado-con-las-palabras/‘) que recull un glossari d’expressions i vídeos explicatius dels beneficis per al pacient d’apartar el llenguatge bèl·lic del càncer. L’eina i la gestió de la campanya seran duta a terme per l’equip de psicooncòlegs de GEPAC, els qui contribueixen amb la seva experiència a garantir un enfocament rigorós i centrat a assegurar el benestar emocional del pacient.
“Portem anys parlant del càncer com una lluita o una batalla, i l’hem assumit com una cosa normal. Però no ho és. Aquest llenguatge col·loca sobre la persona una responsabilitat que no li correspon, com si tot depengués de la seva actitud o de la seva força. I això no és just. El càncer és un procés complex, i el que les persones necessiten no és que se’ls exigeixi lluitar, sinó que les hi acompanyi, les hi entengui i les hi respecti, també en la forma en la qual parlem del que estan vivint”, afirma Begoña Barragán, presidenta de GEPAC.
L’evidència científica recolza aquesta reflexió, ja que les metàfores bèl·liques s’associen amb major por, dificultat per a afrontar les emocions i sensació d’“estar perdut” quan el tractament no funciona. En canvi, un llenguatge centrat en l’acompanyament —com parlar de “caminar junts en el procés” o “entendre els alts i baixos”— afavoreix una major acceptació de la malaltia, una comunicació més sincera amb l’entorn i un millor afrontament psicològic en totes les etapes del càncer.
LES PARAULES TAMBÉ CUIDEN
‘Compte amb les Paraules’ neix amb l’objectiu d’evitar expressions que poden ferir i promoure un ús del llenguatge que acompanyi, comprengui i respecti millor a les persones amb càncer i al seu entorn. “La campanya és dirigida a tota la societat perquè tots tenim molt interioritzada i, en molts casos, normalitzada la forma en la qual ens referim al càncer. El llenguatge influeix directament en la vivència emocional de la malaltia. Quan utilitzem metàfores bèl·liques, augmentem la pressió i la sensació de fracàs si les coses no evolucionen com s’espera. En canvi, una comunicació més empàtica facilita l’expressió emocional, millora la comunicació i contribueix al benestar psicològic”, explica Isabel López, psicooncòloga de GEPAC.
Aquesta necessitat de transformar el llenguatge entorn del càncer també ha estat reconeguda a nivell institucional. El passat 28 d’octubre, el Congrés dels Diputats va recolzar la importància d’utilitzar un llenguatge més responsable i empàtic sobre el càncer, en una proposició no de llei orientada al seu ús en l’àmbit polític i institucional. A més, diferents iniciatives vinculades a la humanització del càncer i a l’acompanyament emocional dels pacients han comptat amb el suport de la reina Letizia, que en diferents ocasions ha subratllat la importància de posar a les persones en el centre de l’abordatge de la malaltia.
“En BeOne creiem que junts és la manera en què avancem enfront del càncer”, va assenyalar Cristina García Medinilla, directora general de BeOne Medicines Espanya i Portugal. “Som una companyia innovadora en tot el que fem, i aquesta innovació també implica mirar més enllà del tractament. Per això ens unim a GEPAC en aquesta campanya per a abordar la dimensió emocional del càncer i acompanyar als pacients de manera integral. Durant molt de temps, aquest vessant ha estat la més oblidada. Amb ‘Compte amb les Paraules’ posem el focus en l’experiència real de les persones i en la importància de cuidar també com parlem del càncer”.
BeOne Medicines i GEPAC expliquen que reforcen amb aquesta iniciativa una visió compartida, ja que entenen que només des de la col·laboració i un abordatge integral “és possible avançar enfront del cáncer”. En aquest context assenyalen que ‘Compte amb les Paraules’ neix de l’ambició comuna de totes dues entitats d’anar més enllà de la innovació terapèutica i contribuir també a transformar l’abordatge social i emocional de la malaltia, posant en el centre l’experiència real de les persones amb càncer.