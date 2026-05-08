GBSB Global Business School comparteix el seu model educatiu internacional amb l’Ajuntament de Barcelona

Les portes del campus de Barcelona de GBSB Global Business School s’han obert per a rebre la visita de Maria Eugènia Gay, segona tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta del Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
La visita de la màxima responsable de les polítiques d’educació i relacions internacionals a la ciutat aquesta setmana, en concret el dijous, s’emmarca en el context d’una jornada de caràcter institucional que té la finalitat de mostrar el rol estratègic que l’educació superior pot ostentar en la projecció internacional de la ciutat.
Maria Eugènia Gay ha estat rebuda per representants de l’equip acadèmic i directiu de GBSB Global Business School. Entre ells, Olga Ivanova, directora d’Estratègia; Hind G. Naaman, directora d’Estudis i Operacions; i Xavier Arola, director de Careers and Entrepreneurship Services, els qui han presentat el model educatiu i la visió estratègica de l’escola de negocis internacional.
La vicealcaldessa ha pogut conèixer en profunditat les bases pedagògiques i la filosofia fundacional de GBSB Global Business School: una institució internacional i multicampus, amb Barcelona com a campus principal i d’origen, i amb presència a Madrid, Malta i l’ecosistema en línia. Aquest model permet a l’escola combinar una forta connexió amb la ciutat amb una projecció global real, posicionant Barcelona com a punt de referència dins de la seva xarxa acadèmica internacional i com generadora de perfils professionals de futur.
La directora d’Estratègia de GBSB Global Business School, Olga Ivanova, ha subratllat que “GBSB Global és una institució internacional amb Barcelona a l’origen i en el centre de la seva activitat, que actua com a node entre talent global i ciutat. El nostre model ens permet projectar Barcelona cap a l’exterior a través dels nostres estudiants, programes i activitat acadèmica”.
Durant la visita també s’ha posat en valor l’aposta de l’escola de negocis per oferir títols oficials homologats i reconeguts pel sistema d’ensenyament superior a Espanya, la qual cosa aporta rigor, continuïtat acadèmica i valor real per a l’estudiant, en un entorn cada vegada més exigent i global.
En la trobada, els responsables del centre han introduït el paper de GBSB Global Business School com un actor rellevant que aporta valor a Barcelona; no sols per la seva capacitat d’atreure talent internacional, amb una comunitat formada per estudiants de més de 10 nacionalitats, sinó també per la seva contribució activa a la projecció exterior de la ciutat. A través de la seva xarxa global d’estudiants i alumni, l’escola actua com a altaveu de Barcelona en diferents mercats i fòrums internacionals.
Un altre dels punts abordats durant la visita ha estat l’aposta de la institució per una formació alineada amb els vectors del futur, amb una oferta única i disruptiva de programes vinculats a àmbits com la Intel·ligència Artificial, la ciberseguretat, les Smart Cities o els eSports, així com el seu desenvolupament en recerca, executive education i entorns d’aprenentatge digital.
Maria Eugènia Gay ha pogut conèixer també el paper de GBSB Global Business School com a transformador de l’ecosistema startup més enllà de la seva activitat acadèmica, a través d’iniciatives que connecten formació, innovació i emprenedoria aplicada. En aquest àmbit, el director de Careers and Entrepreneurship Services de l’escola, Xavier Arola, ha presentat G-Accelerator, el programa d’emprenedoria impulsada per l’escola.
A través de programa de preacceleració per a startups, GBSB Global Business School acompanya als estudiants en formació i facilita la transformació d’idees en projectes reals, connectant talent amb mercat i amb l’ecosistema empresarial de la ciutat. “L’objectiu no és únicament formar, sinó activar la innovació. Treballem perquè els estudiants puguin desenvolupar iniciatives amb impacte real, secundant-se en mentoria, assessorament i connexió amb xarxes com 22@ Barcelona o plataformes com 4Y4N”, ha destacat Xavier Arola.