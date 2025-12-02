Forbes España ha revelat la seva nova llista dels 36 millors centres d’Espanya en 12 especialitats mèdiques i quirúrgiques clau. Aquests hospitals destaquen per la seva excel·lència clínica, infraestructura d’avantguarda i la seva capacitat per a proporcionar atenció de qualitat, posicionant-se com a referents tant a escala nacional com internacional.
En aquesta selecció s’inclouen tant hospitals públics com privats, amb especial èmfasi en aquells que sobresurten per la seva capacitat d’innovació, l’experiència dels seus equips mèdics i el seu impacte positiu en els pacients. Aquesta llista de Forbes ressalta l’alt nivell de qualitat i dedicació que aquests hospitals brinden, garantint atenció sanitària de primer nivell. Són líders en el sector de la salut a l’Estat i referents internacionals en diverses especialitats, demostrant el seu compromís constant amb la innovació i el benestar de la població.
En oncologia mèdica, l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz (Madrid) es distingeix pel seu abordatge integral, que abasta diagnòstic molecular avançat, tractament personalitzat, cirurgia mínimament invasiva i cures pal·liatives. Al costat d’aquest hospital, el MD Anderson Cancer Center Madrid i l’Hospital Universitari HM Sanchinarro són reconeguts pel seu enfocament integral en el tractament del càncer, destacant especialment en la recerca i en teràpies innovadores.
En cardiologia, l’Hospital Universitari La Paz (Madrid) és conegut per la seva capacitat per a abordar des de cardiopaties congènites fins a trasplantaments cardíacs, amb tècniques innovadores com a cors artificials i cirurgia mínimament invasiva. Al costat d’ell, l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, pioner en el programa d’angioplàstia primària 24 hores, i l’Hospital Clínic Sant Carles (Madrid), sobresurten pel seu lideratge en diagnòstic i tractament cardiovascular.
En neurologia, l’Hospital Universitari Ruber Juan Bravo (Madrid) es destaca per la seva capacitat diagnòstica en patologies neurològiques complexes, mentre que la Clínica Universitat de Navarra és pionera en teràpies per a l’esclerosi múltiple. També s’inclou l’Hospital Universitari HM Porta del Sud que destaca per l’ús de tecnologies avançades i pel seu lideratge en teràpies amb ultrasò focal d’alta intensitat (HIFU).
En dermatologia, destaquen la Clínica Dermatològica Internacional | Hospital Ruber Internacional i l’Hospital Universitari 12 d’Octubre (Madrid), tots dos reconeguts pel seu enfocament integral en el tractament de dermatosis complexes i la implementació de tractaments innovadors. L’Hospital Clínic Sant Carles també figura en la llista pel seu tractament de càncer cutani, malalties inflamatòries i rares de la pell.
En cirurgia plàstica, estètica i reparadora, els hospitals Centre Mèdic Teknon, Hospital Clínic (Barcelona) i Hospital Universitari i Politecnico La Fe (València) lideren la llista per la seva innovació en tractaments quirúrgics avançats i la seva atenció integral en procediments reconstructius.
En pneumologia, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona és un referent nacional, especialment en trasplantament pulmonar i malalties respiratòries complexes. Altres centres de prestigi en aquesta especialitat són l’Hospital Universitari 12 d’Octubre (Madrid) i l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz (Madrid), conegut per la seva tradició i la seva sòlida activitat investigadora.
En medicina interna, l’Hospital Universitari La Paz de Madrid i l’Hospital Universitari Gregorio Marañón (Madrid) estan en la llista per destacar en la gestió de malalties complexes i la seva vocació investigadora. Al costat d’ells està també l’Hospital Universitari Dexeus (Barcelona), sota la direcció del Dr. Ángel Charte, molt reconegut per abordar patologies complexes i múltiples comorbiditats.
En cirurgia general i de l’aparell digestiu, l’Hospital Universitari i Politecnico La Fe (València), centre de referència nacional en trasplantament hepàtic i cirurgia oncològica digestiva, i l’Hospital Quirónsalud Sagrat Cor de Sevilla són reconeguts per la seva especialització en aquesta àrea. També s’inclou l’Hospital Universitari Verge Macarena (Sevilla), destacat per la seva atenció integral en un ampli espectre de patologies digestives.
En cirurgia ortopèdica i traumatologia, l’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla (Santander), referent en trasplantament d’extremitats i cirurgia reconstructiva, destaca al costat de l’Hospital Universitari Verge de la Rosada (Sevilla) i l’Hospital Quirónsalud Barcelona, que aborden un ampli ventall de patologies musculoesquelètiques.
En ginecologia i obstetrícia, l’Hospital Ruber Internacional (Madrid), destacat per la seva maternitat i atenció integral a totes les etapes de la vida de la dona, s’uneix a l’Hospital Universitari HM Montepríncipe i a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona), referents en cirurgia ginecològica avançada i medicina matern-fetal.
En fertilitat i reproducció assistida, IVI Madrid, un referent en reproducció assistida a Espanya i Europa, lidera la llista al costat de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona) i l’Hospital Quirónsalud Barcelona, coneguts pel seu enfocament integral en tractaments de fertilitat i innovació en aquest camp.
Finalment, en urgències, l’Hospital Universitari 12 d’Octubre (Madrid), un dels més actius del país, és destacat al costat de l’Hospital Universitari Gregorio Marañón (Madrid) i l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz (Madrid), que sobresurten per la seva capacitat per a gestionar emergències i la seva eficient organització assistencial.
Metodologia
La llista s’ha compost després d’una avaluació detallada dels hospitals, considerant la reputació clínica, que s’ha mesurat a través de publicacions científiques, premis i reconeixements. S’ha valorat també la tecnologia i infraestructura, destacant els hospitals que disposen d’equips d’última generació i que apliquen tractaments innovadors.
A més, s’ha tingut en compte la qualitat dels resultats i la satisfacció dels pacients, amb un enfocament en l’experiència general dels qui han rebut atenció. Aquest és un dels pilars per a la inclusió en la llista, ja que una atenció pròxima i professional és essencial.
Finalment, s’ha valorat el compromís amb la recerca i la formació dels hospitals, especialment aquells que col·laboren amb universitats i estan a l’avantguarda en projectes científics i metges. Aquests centres no sols ofereixen serveis assistencials d’alta qualitat, sinó que també impulsen l’avanç en les seves respectives especialitats.